İBB'nin utanç tablosu
Bütçesi onlarca Bakanlığın bütçesinden daha büyük olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine yaptığı yardımlarda AK Partili ilçe belediyelerinin çok çok gerisinde kalması "utanç tablosu" olarak değerlendirildi.
Türkiye’nin 115 milyar 250 milyon lira ile en büyük bütçesine sahip yerel yönetimi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem sınavından geçemedi.
CHP'li İBB'nin depremzedelere gönderdiği konteyner sayısı 100'ü bulmazken İstanbul'daki AK Parti ilçe belediyeleri bölgeye adeta konteyner yığdı.
'ŞARTSIZ BAĞIŞ' TOPLAYAN İBB’DEN KOMİK RAKAM
CHP’ye yakın haber ajansı ANKA’da yer alan bilgilere göre, afet bölgesi için vatandaşlardan ‘şartsız bağış’ toplayan CHP’li İBB’nin depremzedeler için gönderdiği konteyner ev sayısının 97 olduğu öğrenildi.
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- İBB'nin yaptığı konteyner kent
AK PARTİ’Lİ BELEDİYELER GÖZ DOLDURDU
CHP’li İBB’nin konteyner ev yardımı beklenen düzeyde olmazken AK Partili İstanbul ilçe belediyeleri göz doldurdu.
- Başakşehir Belediyesinin yaptığı konteyner kent
İBB 75 KATINDAN FAZLA KONTEYNER GÖNDERDİLER
Toplamda 7067 personel görevlendiren AK Partili belediyeler, bölgeye 7302 adet konteyner ev ile 575 adet seyyar duş/tuvalet gönderdi. Ayrıca depremzedeler için 61 adet mobil mutfak/fırın sevk edildi.
- Esenler Belediyesinin yaptığı konteyner kent
Esenler Belediyesi 2000 adet ile en çok konteyner ev gönderen belediye oldu. Başakşehir Belediyesi 1250, Ümraniye Belediyesi 512, Üsküdar Belediyesi 500 ve Çekmeköy Belediyesi 500 adet konteyner ev ile Esenler Belediyesi'ni izledi.
AK Partili belediyelerin gönderdiği konteyner ev sayısı, İBB'nin gönderdiği konteyner ev sayısının 75 katından daha fazla olduğu görüldü.
İşte İstanbul’daki AK Partili belediyelerin bugüne kadar deprem bölgesine kurduğu konteyner ev sayısı:
İlçe Adı Konteyner Ev
Bağcılar 300
Bahçelievler 100
Başakşehir 1250
Bayrampaşa 300
Beykoz 130
Beyoğlu 200
Çatalca 250
Çekmeköy 500
Esenler 2000
Eyüpsultan 71
Fatih 4
Gaziosmanpaşa 229
Güngören 125
Kağıthane 14
Pendik 30
Sancaktepe 241
Sultanbeyli 126
Sultangazi 300
Şile 10
Tuzla 255
Ümraniye 512
Üsküdar 500
Toplam 7447
BÜTÇESİ 9 BAKANLIK 13 KURUMDAN FAZLA
Türkiye'nin en büyük bütçesini alan İBB'nin 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakamla İBB, 9 bakanlık ve 13 kurumdan daha fazla bütçeye sahip oldu.
İşte İBB'nin gerisinde kalan bakanlıklar:
Adalet Bakanlığı: 75 milyar 603 milyon TL
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 66 milyar 544 milyon TL
İçişleri Bakanlığı: 32 milyar 631 milyon TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 36 milyar 65 milyon TL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 24 milyar 321 milyon TL
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 18 milyar 861 milyon TL
Ticaret Bakanlığı: 17 milyar 124 milyon TL
Dışişleri Bakanlığı: 16 milyar 778 milyon TL
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 16 milyar 505 milyon TL
İşte İBB'nin gerisinde kalan diğer devlet kurumları:
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: 114 milyar 297 milyon TL
Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 89 milyar 145 milyon TL
Jandarma Genel Komutanlığı: 76 milyar 73 milyon TL
Diyanet İşleri Başkanlığı: 35 milyar 910 milyon TL
Gelir İdaresi Başkanlığı: 13 milyar 8 milyon TL
Türkiye Büyük Millet Meclisi: 5 milyar 480 milyon TL
Cumhurbaşkanlığı: 6 milyar 637 milyon TL
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı: 7 milyar 729 milyon TL
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 4 milyar 986 milyon TL
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 8 milyar 75 milyon TL
Göç İdaresi Başkanlığı: 9 milyar 508 milyon TL
Avrupa Birliği Başkanlığı: 2 Milyar 129 milyon TL
İletişim Başkanlığı: 1 milyar 631 milyon TL
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|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|66
|2. Fenerbahçe
|27
|60
|3. Beşiktaş
|27
|55
|4. A.Demirspor
|28
|51
|5. Başakşehir
|27
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|28
|44
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|26
|34
|10. Antalyaspor
|27
|32
|11. Alanyaspor
|28
|32
|12. Kasımpaşa
|28
|32
|13. Sivasspor
|27
|31
|14. Ankaragücü
|27
|28
|15. İstanbulspor
|27
|27
|16. Gaziantep FK
|27
|25
|17. Giresunspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|27
|23
|19. Hatayspor
|26
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|31
|66
|2. Rizespor
|30
|57
|3. Eyüpspor
|31
|57
|4. Sakaryaspor
|31
|55
|5. Pendikspor
|30
|54
|6. Bodrumspor
|31
|52
|7. Keçiörengücü
|31
|50
|8. Göztepe
|30
|50
|9. Bandırmaspor
|30
|47
|10. Manisa FK
|30
|45
|11. Boluspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|31
|34
|13. Altay
|31
|31
|14. Altınordu
|30
|29
|15. Erzurumspor
|29
|27
|16. Gençlerbirliği
|30
|27
|17. Adanaspor
|30
|25
|18. Denizlispor
|31
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|30
|70
|3. Newcastle
|30
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|31
|53
|6. Aston Villa
|31
|50
|7. Brighton
|29
|49
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|31
|43
|10. Fulham
|30
|42
|11. Chelsea
|31
|39
|12. Crystal Palace
|31
|36
|13. Wolves
|31
|34
|14. Bournemouth
|31
|33
|15. West Ham United
|29
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|31
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|31
|25
|20. Southampton
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|72
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|29
|51
|5. Real Betis
|29
|48
|6. Villarreal
|29
|47
|7. Athletic Bilbao
|29
|43
|8. Rayo Vallecano
|29
|40
|9. Osasuna
|29
|38
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|28
|35
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Real Valladolid
|29
|32
|15. Cadiz
|29
|31
|16. Getafe
|28
|30
|17. Almeria
|28
|30
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
|29
|27
|20. Elche
|28
|13