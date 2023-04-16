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İBB'nin utanç tablosu

Bütçesi onlarca Bakanlığın bütçesinden daha büyük olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine yaptığı yardımlarda AK Partili ilçe belediyelerinin çok çok gerisinde kalması "utanç tablosu" olarak değerlendirildi.

Gündem 16.04.2023, 05:07
İBB'nin utanç tablosu

Türkiye’nin 115 milyar 250 milyon lira ile en büyük bütçesine sahip yerel yönetimi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem sınavından geçemedi.

CHP'li İBB'nin depremzedelere gönderdiği konteyner sayısı 100'ü bulmazken İstanbul'daki AK Parti ilçe belediyeleri bölgeye adeta konteyner yığdı. 

'ŞARTSIZ BAĞIŞ' TOPLAYAN İBB’DEN KOMİK RAKAM

CHP’ye yakın haber ajansı ANKA’da yer alan bilgilere göre, afet bölgesi için vatandaşlardan ‘şartsız bağış’ toplayan CHP’li İBB’nin depremzedeler için gönderdiği konteyner ev sayısının 97 olduğu öğrenildi.

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- İBB'nin yaptığı konteyner kent

AK PARTİ’Lİ BELEDİYELER GÖZ DOLDURDU

CHP’li İBB’nin konteyner ev yardımı beklenen düzeyde olmazken AK Partili İstanbul ilçe belediyeleri göz doldurdu.

- Başakşehir Belediyesinin yaptığı konteyner kent

İBB 75 KATINDAN FAZLA KONTEYNER GÖNDERDİLER

Toplamda 7067 personel görevlendiren AK Partili belediyeler, bölgeye 7302 adet konteyner ev ile 575 adet seyyar duş/tuvalet gönderdi. Ayrıca depremzedeler için 61 adet mobil mutfak/fırın sevk edildi.

- Esenler Belediyesinin yaptığı konteyner kent

Esenler Belediyesi 2000 adet ile en çok konteyner ev gönderen belediye oldu. Başakşehir Belediyesi 1250, Ümraniye Belediyesi 512, Üsküdar Belediyesi 500 ve Çekmeköy Belediyesi 500 adet konteyner ev ile Esenler Belediyesi'ni izledi. 

AK Partili belediyelerin gönderdiği konteyner ev sayısı, İBB'nin gönderdiği konteyner ev sayısının 75 katından daha fazla olduğu görüldü.

İşte İstanbul’daki AK Partili belediyelerin bugüne kadar deprem bölgesine kurduğu konteyner ev sayısı:

İlçe Adı Konteyner Ev 
Bağcılar    300
Bahçelievler    100
Başakşehir    1250
Bayrampaşa    300
Beykoz    130
Beyoğlu    200
Çatalca    250
Çekmeköy    500
Esenler    2000
Eyüpsultan    71
Fatih    4
Gaziosmanpaşa    229
Güngören    125
Kağıthane    14
Pendik    30
Sancaktepe    241
Sultanbeyli    126
Sultangazi    300
Şile    10
Tuzla    255
Ümraniye    512
Üsküdar    500
Toplam    7447

BÜTÇESİ 9 BAKANLIK 13 KURUMDAN FAZLA

Türkiye'nin en büyük bütçesini alan İBB'nin 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakamla İBB, 9 bakanlık ve 13 kurumdan daha fazla bütçeye sahip oldu. 

İşte İBB'nin gerisinde kalan bakanlıklar:

Adalet Bakanlığı: 75 milyar 603 milyon TL
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı: 66 milyar 544 milyon TL
 
İçişleri Bakanlığı: 32 milyar 631 milyon TL
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 36 milyar 65 milyon TL 
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 24 milyar  321 milyon TL
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 18 milyar 861 milyon TL
 
Ticaret Bakanlığı: 17 milyar 124 milyon TL
 
Dışişleri Bakanlığı: 16 milyar 778 milyon TL 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 16 milyar 505 milyon TL

İşte İBB'nin gerisinde kalan diğer devlet kurumları:

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: 114 milyar 297 milyon TL
 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 89 milyar 145 milyon TL
 
Jandarma Genel Komutanlığı: 76 milyar 73 milyon TL
 
Diyanet İşleri Başkanlığı: 35 milyar 910 milyon TL
 
Gelir İdaresi Başkanlığı: 13 milyar 8 milyon TL
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi: 5 milyar 480 milyon TL
 
Cumhurbaşkanlığı: 6 milyar 637 milyon TL 
 
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı: 7 milyar 729 milyon TL
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 4 milyar 986 milyon TL
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 8 milyar 75 milyon TL
 
Göç İdaresi Başkanlığı: 9 milyar 508 milyon TL
 
Avrupa Birliği Başkanlığı: 2 Milyar 129 milyon TL
 
İletişim Başkanlığı: 1 milyar 631 milyon TL

#İstanbul
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