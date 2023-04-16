İBB'nin utanç tablosu

Türkiye’nin 115 milyar 250 milyon lira ile en büyük bütçesine sahip yerel yönetimi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem sınavından geçemedi.

CHP'li İBB'nin depremzedelere gönderdiği konteyner sayısı 100'ü bulmazken İstanbul'daki AK Parti ilçe belediyeleri bölgeye adeta konteyner yığdı.

'ŞARTSIZ BAĞIŞ' TOPLAYAN İBB’DEN KOMİK RAKAM

CHP’ye yakın haber ajansı ANKA’da yer alan bilgilere göre, afet bölgesi için vatandaşlardan ‘şartsız bağış’ toplayan CHP’li İBB’nin depremzedeler için gönderdiği konteyner ev sayısının 97 olduğu öğrenildi.

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- İBB'nin yaptığı konteyner kent

AK PARTİ’Lİ BELEDİYELER GÖZ DOLDURDU

CHP’li İBB’nin konteyner ev yardımı beklenen düzeyde olmazken AK Partili İstanbul ilçe belediyeleri göz doldurdu.

- Başakşehir Belediyesinin yaptığı konteyner kent

İBB 75 KATINDAN FAZLA KONTEYNER GÖNDERDİLER

Toplamda 7067 personel görevlendiren AK Partili belediyeler, bölgeye 7302 adet konteyner ev ile 575 adet seyyar duş/tuvalet gönderdi. Ayrıca depremzedeler için 61 adet mobil mutfak/fırın sevk edildi.

- Esenler Belediyesinin yaptığı konteyner kent

Esenler Belediyesi 2000 adet ile en çok konteyner ev gönderen belediye oldu. Başakşehir Belediyesi 1250, Ümraniye Belediyesi 512, Üsküdar Belediyesi 500 ve Çekmeköy Belediyesi 500 adet konteyner ev ile Esenler Belediyesi'ni izledi.

AK Partili belediyelerin gönderdiği konteyner ev sayısı, İBB'nin gönderdiği konteyner ev sayısının 75 katından daha fazla olduğu görüldü.

İşte İstanbul’daki AK Partili belediyelerin bugüne kadar deprem bölgesine kurduğu konteyner ev sayısı:

İlçe Adı Konteyner Ev

Bağcılar 300

Bahçelievler 100

Başakşehir 1250

Bayrampaşa 300

Beykoz 130

Beyoğlu 200

Çatalca 250

Çekmeköy 500

Esenler 2000

Eyüpsultan 71

Fatih 4

Gaziosmanpaşa 229

Güngören 125

Kağıthane 14

Pendik 30

Sancaktepe 241

Sultanbeyli 126

Sultangazi 300

Şile 10

Tuzla 255

Ümraniye 512

Üsküdar 500

Toplam 7447

BÜTÇESİ 9 BAKANLIK 13 KURUMDAN FAZLA

Türkiye'nin en büyük bütçesini alan İBB'nin 2023 yılı bütçesi 115 milyar 250 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakamla İBB, 9 bakanlık ve 13 kurumdan daha fazla bütçeye sahip oldu.

İşte İBB'nin gerisinde kalan bakanlıklar:

Adalet Bakanlığı: 75 milyar 603 milyon TL



Gençlik ve Spor Bakanlığı: 66 milyar 544 milyon TL



İçişleri Bakanlığı: 32 milyar 631 milyon TL



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 36 milyar 65 milyon TL



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: 24 milyar 321 milyon TL



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 18 milyar 861 milyon TL



Ticaret Bakanlığı: 17 milyar 124 milyon TL



Dışişleri Bakanlığı: 16 milyar 778 milyon TL



Kültür ve Turizm Bakanlığı: 16 milyar 505 milyon TL

İşte İBB'nin gerisinde kalan diğer devlet kurumları:

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: 114 milyar 297 milyon TL



Strateji ve Bütçe Başkanlığı: 89 milyar 145 milyon TL



Jandarma Genel Komutanlığı: 76 milyar 73 milyon TL



Diyanet İşleri Başkanlığı: 35 milyar 910 milyon TL



Gelir İdaresi Başkanlığı: 13 milyar 8 milyon TL



Türkiye Büyük Millet Meclisi: 5 milyar 480 milyon TL



Cumhurbaşkanlığı: 6 milyar 637 milyon TL



Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı: 7 milyar 729 milyon TL



Sahil Güvenlik Komutanlığı: 4 milyar 986 milyon TL



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 8 milyar 75 milyon TL



Göç İdaresi Başkanlığı: 9 milyar 508 milyon TL



Avrupa Birliği Başkanlığı: 2 Milyar 129 milyon TL



İletişim Başkanlığı: 1 milyar 631 milyon TL