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İBB'nin sergi rezaleti STK'ları harekete geçirdi

İBB'nin Feshane binasında açtığı skandal sergiye karşı harekete geçen STK'lar protesto gösterisi düzenliyor.

Gündem 16.07.2023, 12:27
İBB'nin sergi rezaleti STK'ları harekete geçirdi

Eyüpsultan’ın manevi atmosferine hançer saplayan İBB’nin, tarihi Feshane binasının konseptini değiştirerek başlattığı sergi rezaleti tepkilere rağmen 3 haftadır devam ederken bir protesto eylemi daha gerçekleştirilecek.

Peygamber Efendimiz’in mihmandarı Ebu Eyyub El-Ensari’nin kabrinin yer aldığı Eyüpsultan ilçesi yıllardır maneviyatı yüksek etkinliklere ev sahipliği yapıyordu. Osmanlı yadigarı tarihi Feshane binasında özellikle Ramazan ayında çeşitli merasimler tertiplenerek ilçeyi ziyaret edenler için dini ve milli organizasyonlar gerçekleştiriliyordu.

İBB’nin AK Parti döneminde “Tasavvuf Müzesi” olarak tadilatı başlanan Feshane-i Amire binasındaki çalışmaların üzerine karabasan gibi çöken CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimi, geçtiğimiz ay Feshane’yi “Art İstanbul Sanat Merkezi” adı altında açtı.

İmamoğlu’nun seçildiği ilk yıl “bölgenin ruhuna uygun etkinlikler” yapılacağını söylediği Feshane’deki ilk icraat olarak “Ortadan Başlamak” isimli sergi düzenlendi.

Adeta rezaletin bini bir para olan sergide LGBT propagandası, dini değerleri aşağılayan ifadeler, İngilizce mahyalı cami önünde dansözler, cinsel ilişki çizimlerinin bulunduğu tablolar, ucube ve çıplak heykeller, polis düşmanlığı içeren görseller, satanizm sembolleri, sosyalizm/komünizm övgüsü gibi akıl almaz içeriklere yer verildi.

22 Haziran’da İBB Başkanı İmamoğlu’nun açılışını yaptığı rezil sergiyle ilgili toplumun her katmanından tepki üstüne tepki gelmesine rağmen aldırış edilmiyor. Bayram sürecinde 3 günlüğüne kapatılan sergi daha sonra yeniden açılmıştı.

Çıplaklık, ahlaksızlık ve paganizm kokan sergiyle ilgili bir protesto eylemi daha gerçekleştirilecek.

İmamoğlu’nun sergisine karşı birleşen 130 sivil toplum kuruluşu, bugün Feshane önünde eylem yapacak. 16 Temmuz Pazar günü (bugün) saat 14.00’te gerçekleştirilecek geniş çaplı protesto gösterisinin ardından basın açıklaması yapılacak.

SUÇ DUYURUSU YAĞACAK

Eylem sonrasında İstanbul Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilmek üzere imza kampanyası başlatılacak. Eyülsultan’ın maneviyatına sahip çıkmak üzere binlerce duyarlı vatandaşın katılım sağlaması beklenen eyleme Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülük edecek.

SEYRETME İPTAL ET

İBB'nin sergisine yönelik 27 Haziran'da bir protesto eylemi daha yapılmıştı. Sergiye karşı bugün tarihi Feshane binası önünde bir araya gelen hukukçular, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda duyarlı vatandaş İBB’ye tepki göstermişti.

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