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İBB, İstiklal Caddesi esnafının "bankları kaldırın" uyarısını dikkate almadı

İstiklal Caddesi esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cadde üzerine konulan banklar konusunda güvenlik zafiyeti konusunda uyarıda bulunduklarını ama bunun belediye tarafından dikkate alınmadığını belirtiyor.

Gündem 14.11.2022, 20:32
İBB, İstiklal Caddesi esnafının "bankları kaldırın" uyarısını dikkate almadı

İstiklal Caddesi esnafı, terör saldırısında patlayıcının bırakıldığı bankın caddeye konulmasının en başta yanlış olduğunu belirterek, bu bankların kaldırılmasını istedi.

Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım, AA muhabirine, İstiklal Caddesi'nin İstanbul'da bulunan diğer caddelere benzemediğini, buranın yüzde 80'ninin turiste dayalı bir cadde olduğunu söyledi.

Hışım, "İstiklal Caddesi'nin üstünü kapattığınızda bir AVM olur. Buranın bir AVM mantığıyla yönetilmesi lazım. Buranın emniyeti de zabıtası da diğer tüm konularda yani temizliğine kadar her şeyiyle özel olması gerekir." dedi.

Hışım, hem derneklerinin hem de bölgedeki esnafın caddeye konulan bank, ağaç, çöp kovası ve benzeri şeylerin kaldırılması yönünde birçok kez talepleri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Caddeye konulan şeyler için biz 'bunları kaldırın, burada güvenlik zafiyeti oluşacak' dememize rağmen maalesef bizi dinlemediler. Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'ne herhangi bir cadde olarak baktılar. Halbuki konsolosluklarıyla buradaki yabancı misyon şefleriyle, alışveriş merkezleriyle İstanbul'un ilk alışveriş merkezidir. İstiklal Caddesi'ni yöneten anlayışın daha kent mobilyalarının ne şekilde olduğundan haberleri olmadığına inanıyorum. Bizimle temasa geçseler, esnafı dinleseler, esnafla istişare etseler zaten otomatikman iş çözülecektir. Burada oluşan her türlü olay tüm Türkiye'ye yayılmaktadır. Şu hadisenin Türkiye ekonomisine verdiği zararın haddi hesabı yoktur. Tüm işlerimiz yarıya kadar düştü ve turistlerin geldiği bu noktada şu anda 120 avroya oturmuş olan oda fiyatları otomatikman şu anda 50 avroya düştü."

Caddenin yönetiminin çok özel olması gerektiğini, yetkililerin gelip esnafı dinlemeleri gerektiğine inandığını dile getiren Hışım, "Gelin beraber oturalım, konuşalım. Burada eksiklerimiz, fazlalarımız ne varsa onları yönetelim." ifadelerini kullandı.

Hışım, Beyoğlu Belediyesi ile cadde ve iş yerlerine astıkları bayraklarla ve bütün her yeri açarak teröre "dur" diyeceklerini sözlerine ekledi.

İstiklal Caddesi'nde 30 yıldır esnaflık yapan Ahmet Bülbül de daha önce çöp patlaması yaşandığı için caddedeki çöp kovalarının kaldırıldığını belirterek, "Ağaç, bank ve çöp kovası güvenlik zafiyeti oluşturuyor, polislere bir yardımı olmuyor. İBB'nin koymuş olduğu oturaklar son derece yanlış. Bunları söyledik, pek dikkate almadılar. Gelen belediye başkanı herhalde güzel bir şey yapıyorum zannetti." diye konuştu.

Bülbül, insan kalabalığının çok olduğu bir yerde böyle şeylerin olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Patlayan bomba oturağın üzerindeydi. Çanta köşede falan olsaydı, insanlar hemen görürdü. Dolayısıyla mağazanın önünde ağaç, oturak ve çöp kovası olmaması lazım. İçişleri bakanı ve vali çok güzel bir şey yaptı. Bunların hepsini kaldırtacaklar. Bunu baştan beri söyledik esnaf olarak, belediye dinlemedi."

Esnaf Abdullah Argin ise İstiklal Caddesi'ne konulan şeylerden rahatsızlık duyduklarını anlatarak, "Buradan insanlar geçiyor, sıkışıklık oluyor. Ağaç güzel ama İstiklal Caddesi'ne lazım bir şey değil. Esnafa da zararı var. Bundan çok rahatsızız. Ağaç, oturak ve çöp kovasının kesinlikle kaldırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarından Beyoğlu Belediyesinde çalışan Feyyaz Süme de aracıyla seyir halindeyken patlama sesini duyduğunu belirterek, "Mağazanın karşısında oldu. Yerde yatan insanlar gördüm. Kanlar içinde insanlar vardı. Yeleğimi çıkarıp yerde yatan birinin üzerine örttüm. Ondan sonra ambulanslar geldi. Patlama çok şiddetliydi. 7-8 yaşında bir kız çocuğu yerde yatıyordu, başı kanıyordu, yanında bir adam yatıyordu." şeklinde konuştu.

Süme, banklarda unutulan, bırakılan çok poşet ve çanta olduğunu, temizlik yaparken bunları topladıklarını belirtti.

Kaynak: AA
#istiklal caddesi #bank #İBB
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