İBB, Gökkubbe isimli belgesele 4 milyon 250 bin lira ödemiş

Gökkubbe belgeselinde İBB’ye yönelik terör soruşturması süreci İBB'nin gözünden anlatılıyor.

Belgeselde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddialara verdiği yanıtların yanı sıra gazeteciler İsmail Saymaz, Melis Alphan, Murat Sabuncu, siyaset bilimci Can Kakışım, hukukçu Turgut Kazan, ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat’ın süreçte yaşananlarla ilgili değerlendirmeleri ve yorumlarıyla terör soruşturması süreci ele alınıyor.

Bu arada gazeteci İsmail Saymaz'ın bu belgeselden 750 bin lira kazanç elde ettiği iddia ediliyor.