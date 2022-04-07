İBB, flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin lira ödeme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), art arda zamları sıralıyor. Geçtiğimiz günlerde suya yüzde 29 zam yapan belediye, dün de toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapmıştı.

Yapılan zamların ardından İstanbulluları zor günler beklerken İBB'den tepki çekecek bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

FLAMENKO DANSÇISINA 400 BİN LİRA ÖDEDİ

Belediye tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 23-24 Şubat günlerinde gösteri yapan İspanyol flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 Bin TL ödeme yapıldığı belirlendi.

İBB SESSİZ KALDI

Konuyla ilgili sosyal medyada vatandaşlardan, "Şu dönemde bir dansçıya bu kadar para mı ödenir?" gibi eleştiriler geldi.

İhaleye ilişkin İBB yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 40 ZAM

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi. Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı. Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.

SUYA DA ZAM GELDİ

Geçtiğimiz gün İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 5,56 liradan 8,33 liraya yükseldi.

İSKİ'nin yüzde 68'lik zam talebi, AK Parti'nin reddetmesiyle revize edildi ve yüzde 29'a düşürüldü.

İBB BORÇ BATAĞINDA

İstanbulluyu peş peşe zamlarla tanıştıran Ekrem İmamoğlu bir yandan da yüksek faizle borçlanıyor. İBB, yüzde 10.75 faizle 305 milyon dolar daha borç buldu. Yapılan borçlanma Hazine'nin son yaptığı tahvil ihracından 2.1 puan yüksek oldu.