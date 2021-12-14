İBB FETÖ'cülere de kadro vermiş

Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki skandallar tek tek ortaya çıkıyor. Daha önce PKK ve DHKP-C’lilerin belediyede işe alındığı ortaya çıkarken, bu terör örgütlerine FETÖ de eklendi.

ÖRGÜT ABİLERİ

FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında adli işlem yapılan 5 kişinin, belediyede işe alındığı öğrenildi. İBB’nin iştirak şirketinde restorasyoncu olarak görev yapan Önder G., örgüt içinde “ev abiliği” ve örgüte ait yurtta “belletmenlik” yapmış. İBB’nin personel şirketinde çalışan Bayram A.’nın da Önder G. gibi örgüt içinde ev abiliği görevini yürüttüğü belirlendi.

FETÖ’CÜ GÜVENLİK GÖREVLİSİ

İBB, vatandaşların güvenliğini FETÖ’cüye emanet etmiş. Belediyede güvenlik görevlisi olarak işe alınan Tahir Ö.’nün ismi itirafçı olan örgüt mensuplarının ifadelerinde geçiyor. Hakkında adli işlem yapılan Tahir Ö.’nün, örgütün yurtlarında kalan öğrencilerden sorumlu olduğu belirtildi.

TSK’DAN ATILDI, İBB’DE İŞE BAŞLADI

İBB’nin personel şirketinde çalışan Ahmet Ç., TSK’da üsteğmen rütbesiyle görev yaptığı sırada FETÖ’yle irtibatının tespit edilmesi üzerine ihraç edilmiş. Soruşturma kapsamında bir müddet tutuklu kalan Ahmet Ç.’nin örgüt üyesi olduğuna yönelik itirafçı ifadelerinin olduğu öğrenildi.

AKADEMİDEN ATILMIŞ

İBB’nin işe aldığı isimler arasında yer alan Sait D.’nin, polis akademisinde eğitim gördüğü sırada örgütle irtibatının tespit edilmesi üzerine akademiden atıldığı öğrenildi. Sait D. hakkında örgüt faaliyetlerine katıldığı yönünde ifadeler bulunduğu belirtildi.