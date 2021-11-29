İBB'den tuhaf Cem Mansur kararı
İBB ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur ile fikir ayrılıkları nedeniyle yolların ayrıldığı açıklandı.
Gündem 29.11.2021, 01:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur ile yönetsel fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldı. Yeni genel sanat yönetmeni, kamuoyu ile kısa süre içinde paylaşılacak.
Öte yandan Türkiye’nin klasik müzik için tasarlanmış ilk konser salonu CRR, müziğin her türünden yetenekli ve tanınmış isimleri ağırlamaya yılın son ayında da devam edecek. 19 konserin gerçekleşeceği aralıkta; klasik müzikten çocuk operasına, cazdan Türk sanat müziğine en özel repertuvarlar CRR’de sahnelenecek. Viyana Oda Orkestrası’nın 30 Aralık’ta vereceği konserle dinleyiciler yeni yılı müzikle karşılayacak.
Kaynak: NTV
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