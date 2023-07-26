İBB'den Halk Ekmeğe yüzde 66 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fiyatlarını 5 liraya çıkardı.
Gündem 26.07.2023, 17:25
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 66 zam geldi. 27 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, daha önce 3 liraya satılan 250 gram normal ekmek 5 lira oldu.
400 gram tam buğday ekmeği ve 670 gram tost ekmeği ise 20 liradan satılacak.
28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, 250 gram normal ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.
Daha önce 3 liradan satılan ekmeğe yüzde 66 zam gelmiş oldu.
500 gram organik tam buğday ekmeğinin fiyatı 25, 400 gram tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 20 liraya çıktı.
670 gram tost ekmeğinin fiyatı 20 liraya yükselirken, 350 gram 6 adet hamburger ekmeğinin fiyatı ise 18.50 lira oldu.
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