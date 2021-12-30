İBB'deki teröristlerin araştırılması İYİ Parti'yi rahatsız etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işe alınan terör bağlantılı kişilerin araştırılması için atılan adım İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ı rahatsız etti. Terörden hüküm giymiş kişinin işe alınması ile kamuda çalışan bir kişinin görevine devam ettiği sırada cinayet işlemesini bir tutan Çıray, "Yarın bir gün herhangi bir kamu kurumunda çalışan birisi cinayet işlese o kamu kurumunun başını da mı sorumlu tutacaksınız." ifadelerini kullandı.
Gündem 30.12.2021, 15:12
İçişleri Bakanlığı, İBB bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.
CHP yönetimindeki belediyede görev alan teröristlerin açığa çıkarılacak olması ittifak ortakları İYİ Parti'yi rahatsız etti.
"BU BİR ZIRVADIR"
Konuyla ilgili KRT TV'de açıklamada bulunan Çıray, "Yarın bir gün herhangi bir kamu kurumunda çalışan birisi cinayet işlese o kamu kurumunun başını da mı sorumlu tutacaksınız." dedi.
Çıray bu teftişin bir zırva olduğunu öne sürdü.
Kaynak: Yeni Şafak
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