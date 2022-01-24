İBB, cenazeyi yolda bıraktı
İBB tarafından alınmayan önlemler nedeniyle İstanbullu yağan karla beraber çeşitli olumsuzluklarla mücadele ederken belediyenin içinde cenaze bulunan aracını da ortada bıraktığı ortaya çıktı.
Gündem 24.01.2022, 22:44
İstanbul'da yağan kar ulaşımı ve hayatı felç etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tedbirsizliği birçok kazaya neden olurken bir cenaze aracını da yolda bıraktığı ortaya çıktı. Cenazeyi Sultangazi Belediyesi taşıdı.
Bir vatandaş paylaştığı görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede sınıfta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
CENAZEYİ YOLDA BIRAKTILAR!
İBB'den kepçe ve traktör gönderip yolu açmalarını, yardımcı olmalarını istediğini dile getiren vatandaş, ''İBB görevlileri yapacakları bir şey olmadıklarını, 153 aramamı söylediler'' dedi. Sultangazi Belediyesi'nin yardıma koştuğunu söyleyen vatandaş, ''Allah razı olsun Sultangazi Belediyesi bize servis gönderdi. Şu an cenazemiz Sultangazi aracında'' açıklamasında bulundu.
Kaynak: Haber7
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