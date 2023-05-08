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İBB başkanından Bakan Soylu'ya hakaret

İBB Başkanı İmamoğlu, havalimanında CHP'lilere yaptığı konuşmada, Bakan Soylu'ya hakaretler savurdu.

Gündem 08.05.2023, 07:31
İBB başkanından Bakan Soylu'ya hakaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı.

Olayın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için İstanbulluları Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti. Kaftancıoğlu'nun çağrısına uyan binlerce CHP'li Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Önemli bir an yaşıyoruz. Tarihi bir sürecin içindeyiz. Erzurumlulara kırıcı davranmayın, onlar masum. Bugün o meydanda kim olduğu belli olmayan o 100-200 kişi asla masum değil. İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara nasıl provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü dönmüş şekilde, gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam. Üç. defa kendim televizyonlara söyledim. Allah biliyor. O şehirde benim akrabalarım, ticaret yapan insanlarım var. Defalarca gittim. Erzurumlu boşuna dadaş adını almamıştır. Erzurumlu yiğittir.

Bu akşamki yaşlanan süreci birazdan burada aydınlatacağım. Bu işin Erzurumlularla uzaktan yakından ilgisi yok. Erzurumlu bu bir avuç ne olduğu belli olmayan insana pabuç bırakacak bir şehir değildir, haddini bildirecektir, hiç kuşkum yok.

Emniyet Müdürü nasıl bir talimat aldı, nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kımıldayamadı? Defalarca seyrediyorsunuz, ellerinde binlerce Türk bayrağı olan vatandaşa taş yağıyor dememe rağmen ne oldu da kılınızı kıpırdatmadınız?

İnsanları korumak için ayrıldığımı söyledim. Ben havalimanına giderken bizi bir trafik polisi korudu. Belediye Başkanı zavallıca bir hamle yaparak tarihe kara yönetici olarak geçmiştir.

Emniyet Müdürü, 'Vali'den bile talimat almayacaksın' diye bir talimat almış mıdır? Hesabını verecek. Kaç kişi gözaltına alındı? Bana 1 kişinin haberi bile gelmedi.

Belediye Başkanı oraya o otobüsleri izinsizce koyarken niye sessiz kalındı? Vali Bey 5 bin polisle tedbir alındığını söylemesine rağmen bu sayıyı sahada görmediğimiz gibi niçin tek bir müdahale olmadı? Niçin biz havalimanına giderken yanımızda tek bir polis aracı bile bulunmadı?

2,5 saat havalimanında beklememe rağmen tek bir Emniyet müdür yardımcısı, vali yardımcısı ya da bir yetkili gelip 'Kardeşim geçmiş olsun, ne oldu?' neden diyemedi? Bu soruların cevabını 1 hafta sonra tek tek milletimiz adına alacağız. Bu atılan taşlar İmamoğlu'na atılmadı; kardeşliğimize atıldı, bu memleketin beraberliğine atılmıştır. Bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz. Biz bugün karşımızdaki bir avuç insanın siyasi stratejisinin içinde bulunan sistemi, aklı, birtakım düşünceleri, birtakım örgütlü yapıları açıklarken acaba biricikleri rahatsız mı oldu?

#Ekrem İmamoğlu
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