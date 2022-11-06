İBB Başkanı İmamoğlu ile Sözcü Gazetesi arasında gerilim

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na haberlerinde yer vermediği iddiası üzerine açıklamalarda bulundu.

"BİZE NE YAPTIĞINI KENDİSİNE SORUN"

"Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var" diyen Yılmaz, "Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" diye konuştu.

FOTOĞRAFI BİLE SİLMEYE BAŞLADILAR

Düne kadar en büyük destekçisi iken SÖZCÜ gazetesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sansürlemeye hatta fotoğraflardan silmeye başladı.

SÖZCÜ, CHP'nin Elazığ'da düzenlediği programda İmamoğlu'nun olduğu karede yalnızca Kılıçdaroğlu'nu manşete taşıdı. CHP yandaşı gazete İmamoğlu'nun yargılandığı davanın haberinde de adını sansürledi.

SÖZCÜ 'PROBLEM VAR' DEDİ, YAŞANAN KRİZİ DOĞRULADI

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da gazetesi ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki soğuk savaşı doğruladı.

Sözcü Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi" diyerek İmamoğlu'nun adını geçirmedi.

Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" dedi.

Zamanı geldiğinde her şeyi anlatacaklarını ifade eden Metin Yılmaz, yaşanan gerilimi kötü sonuçlara yol açabileceği için henüz kamuoyu ile paylaşmayı düşünmediklerini söyledi.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz

İmamoğlu ile sıkıntılarının başlama noktasının, yayınladıkları bir haber olduğunun altını çizen Yılmaz, Medyascope'a yaptığı açıklamada; “Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler” diye konuştu.

İMAMOĞLU - SÖZCÜ SAVAŞINDA HALK TV ETKİSİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu - Sözcü savaşındaki Halk TV faktörü ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kulislerde konuşulanlara göre CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'nin yeni çıkaracağı gazeteye destek vermek için Sözcü'yü zayıflatmak niyetinde.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda "Halk TV ailesi daha da büyüyor" diyerek gazete kuracaklarını duyurmuştu.