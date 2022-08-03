İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yemek yemek için konvoyuyla restorana gitti. Çok sayıda araçla oluşturulan konvoy kısa sürede sosyal medyada gündem olurken İmamoğlu'nun kapısını açan kişiye önce başka bir kişinin kapı açması ise dikkatlerden kaçmadı.

İBB Başkanı İmamoğlu, lüks araçlarla oluşturulan konvoyuyla gittiği restoranın şefi tarafından kapıda karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşan İmamoğlu daha sonra restorana doğru yöneldi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video hakkında çoğu kullanıcı İmamoğlu'nun yemek yemek için araç konvoyunu kullanmasına tepki gösterdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

-Putin bile bu kadar korunmuyor, ne özelliği var bu adamın. Kimden korkuyor?

-Bunlar ne kardeşim böyle, iktidarı eleştiriyorlar onlardan geri kalmıyorlar

-Kapıyı açanın kapısını açan var

-Güç sarhoşluğu bu galiba

KAPI AÇMA DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Öte yandan konvoyda İmamoğlu'nun kapısını açacak olan kişinin kapısının başka bir kişi tarafından açılması dikkat çekti.