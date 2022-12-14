İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında karar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti'li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

REDDİ HAKİM TALEBİNE RET

Sanık avukatlarının önceki duruşmada delillerin tam araştırılmadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatan mahkeme hakimi, reddi hakim talebinin üst mahkeme tarafından reddedildiğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık avukatı Kemal Bolat, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesini istedi. Hakim, Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ve siyasi danışmanı Necati Özkan da İmamoğlu'nun hiçbir zaman YSK ve YSK üyelerine yönelik herhangi bir açıklamasının olmadığını savundu.

SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaayı yinelediğini belirtti.

Mütalaada, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, Nisan ayındaki mütalaasını yineleyerek İmamoğlu'na hapis cezası verilmesini ve hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istedi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Hakim ise savunmaların hazırlanması için yeterli sürenin önceki celselerde verildiğini ifade ederek bu talebi reddetti.

Bunun üzerine sanık avukatları savunmalarını hazırlamak için duruşmaya ara verilmesini talep etti.

Hakim, sanık avukatlarının savunmalarını hazırlaması için duruşmaya saat 16.00'ya kadar (3 saat) ara verdi. Verilen aranın ardından yeniden başlayan duruşmada avukatlar savunmalarını yaptı.

Avukatların savunmaları sonrası bu kez karar için ara verildi.

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen İmamoğlu, kendisine iki yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde ''siyaset yasağı'' ile karşı karşıya kalabilir.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede, İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'da gazetecilere yaptığı açıklamada, YSK üyelerine hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülüyor. İmamoğlu'nun, "açıklama sırasında kullandığı söylemle YSK üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı" belirtilen iddianamede, "bu sözün, kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu" ifade edildi. "İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı" belirtildi. İddianamede yer alan yazılı savunmasında İmamoğlu ise söz konusu açıklamasında YSK üyelerine yönelik bir ifadesi olmadığını, bu söylemin kimse tarafından da Kurul üyelerine yönelik algılanmadığını ifade etti. İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik, "zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SİYASİ YASAK NEDİR?

Siyasi, yasak bu cezayı alan bir kişinin, sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten men edilmesi anlamına geliyor.

Siyasi yasağa ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 53.maddesi ise şöyle:

'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma'

Madde 53-(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkümiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (.)

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.



SİYASİ YASAKLI NE DEMEK?

Mevzuatta yer alan ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler" düzenlemesi uyarınca, siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.

Siyaset yasağı konulan kişiler bağımsız olarak hem genel hem de yerel seçimlere girebiliyor.

SİYASİ YASAK GELSE NE OLUR?

İmamoğlu hakkında açılan dava, kamu görevlisine hakaret suçu nedeniyle. Bu davadaki alt sınır, bir yıl hapis cezasıdır. Kısa süreli hapis cezası kapsamına girmektedir ve ertelenmesi halinde 53. maddenin 1. fıkrasındaki yaptırım, bu durumda uygulanmayacaktır. Ancak burada hakaret suçunun heyet halinde çalışan kamu görevlileri hakkında işlendiği ileri sürüldüğünden zincirleme suç kapsamına alınacak ve ceza 1/4'den 3/4'e kadar arttırılabilecektir. Bu durumda da cezanın alt sınırı olan bir yıldan verilmesi imkansız olacaktır. Yani mahkümiyet halinde, 53. maddenin 1. fıkrasının "a" bendinden belediye başkanlığı görevine ilişkin, "b" bendinden ise seçme ve seçilme ehliyetine yönelik bir yasaklama gelecektir.

İMAMOĞLU GÖREVDEN Mİ ALINACAK?

İmamoğlu'la ilişkin kararda siyasi yasak da gelirse, bu durumda cezanın infazı süresinde belediyelerde seçimle gelinen görevler üstlenilemeyeceğinden İmamoğlu, görevinden ayrılmak zorunda kalabilir. Yani İmamoğlu cezası kadar belediye başkanlığı yapamayabilir.

Eğer hapis cezası 2 yıl altında ise ceza ertelenebilir ve belirlenen denetim süresi içinde yine Ceza Kanunu'nun 1. maddesinde belirtilen görevler üstlenilemez ve kişi seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılır.

Ancak cezanın infazından sonra, tekrar seçimle gelinen bu görevlere aday olunabilir. Ceza ertelenmezse ise, haklardan yoksun kalınan süre cezanın infazı süresi kadardır. Ancak tüm bu sonuçların doğabilmesi için cezanın kesinleşmesi gereklidir.

İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE DAVETİ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbulluları saat 16.00'da Saraçhane'ye davet etti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kah sevincimizi kah irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum.''

KILIÇDAROĞLU'NDAN VİDEOLU PAYLAŞIM

14-17 Aralık tarihlerini kapsayan ziyareti için Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na destek için Twitter'dan video mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu ''Adalet, adalet , adalet'' başlıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, 'Sözlerin kime yönelik olduğu belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir, aklınızı başınıza alın.''

AKŞENER'DEN ÇAĞRIYA YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter'dan ''Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz'' paylaşımı yaptı.

BABACAN'DAN AÇIKLAMA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, ''Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilmesi gerekir. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili yargıdan adil bir karar bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.

DAVUTOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK TELEFONU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ''İstanbul'da millet iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nu arayarak yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım. Siyasi amaçla yapılan yargılamanın ve adaletsizliğin karşısındayız'' ifadesini kullandı.

''AHMAK'' TARTIŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" tartışması yaşanmıştı.

Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun" demişti.

İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" yanıtını vermişti.

NTV