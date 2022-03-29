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"İBB Başkanı denetim teknesini kendi şahsına tahsis nasıl eder?"

İBB Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, "Denetim teknesini İBB Başkanı kendi şahsına tahsis nasıl eder? Tam bir skandal. Çevrenin kirlenmesi anlık bir durumdur. Oysa o kirliliği temizlemek en basit haliyle aylar, hatta yıllar alabilir. İşte müsilaj ortaya çıktığında bunu gördük. İBB'nin çevrenin korunması için çok önemli görevleri icra etmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Gündem 29.03.2022, 17:29 29.03.2022, 17:34
"İBB Başkanı denetim teknesini kendi şahsına tahsis nasıl eder?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye bünyesinde bulunan ve çevre denetleme görevinde kullanılan "Çevre 1" adlı tekneyi kendisine "makam aracı" olarak tahsis ettiği iddiaları tartışmalara yol açtı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İBB Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, "Çevre1" teknesinin, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için denetim yapan bir taşıt olduğunu belirtti.

"Denetim teknesini İBB Başkanı kendi şahsına tahsis nasıl eder? Tam bir skandal." diyen Kabahasanoğlu, "Çevrenin kirlenmesi anlık bir durumdur. Oysa o kirliliği temizlemek en basit haliyle aylar, hatta yıllar alabilir. İşte müsilaj ortaya çıktığında bunu gördük. İBB'nin çevrenin korunması için çok önemli görevleri icra etmesi gerekiyor. İstanbul'un konumu ve önemi dikkate alındığında özellikle turizm açısından İBB'nin çevre konusunda çok önemli görevler icra etmesi gerekir." diye konuştu.

İklim değişikliği ile mücadele konusunun ülkenin en öncelikli gündemlerinden olduğu dönemde İBB'nin kapasitesini yükseltmesi gerekirken elindeki imkanları şahsi amaçları için tahsis etmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Kabahasanoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın İBB Başkanı, İstanbullulara tatmin edici bir açıklama yapmalıdır. İBB yönetiminin çevre uygulamaları akıl alır gibi değil. Sayın İmamoğlu göreve gelir gelmez arıtma tesisini iptal ettiğini açıkladı. Hatta bir arıtma tesisinin çevreyi kirleteceğini iddia ederek 'Temel Atmama Töreni' gibi anlamsız bir iş yaptı. Atık Su Arıtma Tesisi'nin iptal edilmesinden hemen sonra dikey bahçelerin sökülmesi, 112 çınar ağacının sessizce kesilmesi ve son olarak çevre denetim teknesinin görevini icra ettirilmeyerek İBB Başkanı'na tahsis edilmesi, İBB yönetiminin çevre konusundaki başarısızlığını ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir. İBB yönetimi, İstanbul için adeta bir çevre sorunu durumundadır."

"Trafiğe böyle bir çözüm bulmuş"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İmamoğlu'nun tekneyi 256 kez kullandığını tespit ettiklerini aktararak, "Beylikdüzü'ndeki evinden çeşitli yerlere gitme şeklinde. Trafiğe böyle bir çözüm bulmuş, deniz yoluyla." dedi.

Gökkuş, teknenin kullanım amacına değinerek, "Biliyorsunuz tekne kıyı temizliğinin, denizlerin temizliğinin yapılması için kullanılan bir tekne. Ama Belediye Başkanımız tutmuş bunu ulaşım aracı olarak kullanmış. Mecliste yüzde 90 gündeme getireceğiz. Maliyetini soracağız. Bizim tespitimize göre bir sefer maliyeti 12 bin lira. Toplamda da 1 küsur milyon lira belediyenin zarara uğratılması söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Kamu malını keyfine göre kullandırtabiliyor"

AK Parti Kağıthane İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de seçimlerden önce İstanbul'un trafiğini çözeceğini söyleyen İBB Başkanı'nın seçimlerden sonra "kendi trafik sorununu çözdüğünü" ileri sürdü.

Teknenin kullanımı nedeniyle bir maliyet ortaya çıktığına dikkati çeken Kertişçi, "İETT'ye sürekli para lazım, masraflarımız arttı, derken kendi şahsına kamu malını keyfine göre kullandırtabiliyor. Normalde o araçlar çevre temizliği için kullanılması gerekirken, Beyefendi kendi evinden gelmek için, gezmek için, balıkçıya gitmek için, trafiği kullanmayarak deniz yoluyla gitmeye çalışıyor." dedi.

Bunun kamu vicdanını zedeleyen bir durum olduğunu ifade eden Kertişçi, Mecliste de konuyu gündeme getireceklerini söyledi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullular bozuk otobüsleri itip, trafikte çile çekerken, Rumeli Hisarı'nda kendine köşk yaptıran CHP'li İBB Başkanı, trafik sorununu da belediyenin gemisini kendine tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin lira. Dediği gibi: 'İstanbul nimet nimet.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#İBB #Ekrem İmamoğlu #çevre 1
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