İBB başkanı bir gün sonra ortaya çıktı

Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu.

Sonuçların ardından gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saatler süren sessizliğini Twitter hesabından yayınladığı videoyla bozdu.

İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; "Değişmeyen tek şey değişimdir" notuyla paylaştığı videodan öne çıkanlar şöyle; "Bu sonuçların güzel ülkemize hayırlar getirmesini elbette temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sakın ama sakın umutsuzluğa kapılmayın.

Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Bundan sonra bütün gönülleri fethetmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Benzer bir hayal kırıklığı 5 yıl önce de yaşanmıştı. Sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak."