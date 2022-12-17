Hz. Muhammed'e (SAV) hakarete tepki büyüyor
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders sırasında Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret ettiği belirtilen öğretim üyesi Uğur Kutay protesto edildi.
Gündem 17.12.2022, 23:34
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders sırasında Hz. Muhammed'e hakaret ettiği belirtilen öğretim üyesi Uğur Kutay protesto edildi.
Bugün cuma namazı sonrasında öğrenciler, Davutpaşa Kampüsü Yıldız Abdulhamid Camii'nde bir araya geldi.
Burada toplanan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği belirtilen Kutay'ı protesto etti.
Öte yandan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Umut Tuzkaya, olaya ilişkin bir açıklamada bulundu.
Tuzkaya şu ifadeleri kullandı:
"Öğr. Gör. Uğur Kutay hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Dersleri başka bir akademisyene aktarılmıştır."
Kaynak: Mepa News
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