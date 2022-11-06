Hüseyin Besli: Mahir Ünal'ın söyledikleri gerçeğin hatırlatılmasıdır

Hüseyin Besli'nin yazısının tamamı:

Şahsından bağımsız olarak (!);

Mahir Ünal'ın söyledikleri ne ilktir ve ne de son olacaktır.

Mahir Ünal'ın söyledikleri kişisel bir mülahazadan öte acı bir gerçeğin hatırlanması ve hatırlatılmasıdır.

Mahir Ünal'ın söyledikleri eminim ki AK Parti tabanında garip/abes karşılanmamış, aksine çok tanıdık gelen ve onaylanan bir söylemdir.

Mahir Ünal'ın söyledikleri Müslüman Türk Milletinin/Türkiyeli Müslümanların, devletinin ismi değişirken, imparatorluktan Cumhuriyete geçerken maruz kaldıkları travmalardan birini havalandırmaktan başka bir şey değildir.

Velhasıl,

Mahir Ünal'ın söylediklerinden hiçbir AK Partili rahatsız olmayacağı gibi, yeni bir söylem olmadığı için, fazla ciddiye de alınmamıştır.

Mahir Ünal'ın söyledikleri geleneksel olarak Batıcı, laikçi Kemalistleri rahatsız edegelmiştir.

De;

AK Parti zaten bunlara karşı, onlara rağmen siyaset yapmıyor mu?

Öyleyse; söylediklerinden dolayı Mahir Ünal'ın görevinden affını istemek mecburiyetinde kalması ibretliktir, düşündürücüdür, acıdır, kocaman bir nakısadır, vesselam...

Kaynak: aksam.com.tr