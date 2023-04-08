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Hüseyin Baş İyi Parti'nin teklifini beğenmedi

Millet İttifakı'na katılmak isteyen ancak masadaki bazı isimler tarafından istenmeyen Hüseyin Baş'ın İyi Parti listesinden seçime girmek istediği ancak teklif edilen yeri beğenmediği öğrenildi.

Gündem 08.04.2023, 11:13
Hüseyin Baş İyi Parti'nin teklifini beğenmedi

Meral Akşener'in Millet İttifakı'na almak istediği ancak masadaki diğer üyeler tarafından kabul görmeyen Hüseyin Baş, İyi Parti'nin son teklifini beğenmedi.

İYİ Parti, Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'a Trabzon 2. sıradan milletvekili adaylığı teklifi yaptı.

Bütün çevresinin İstanbul'da olduğunu belirten Baş, megakentten 1. sıradan adaylık isteyerek teklifi reddetti.İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'a yaptığı teklif gündem oldu.

Baş'a Trabzon 2. sıradan milletvekilliği teklifi yapılırken, Baş şu an kentte 1 vekili bulunan İYİ Parti'yi reddetti.

Görüşmede bütün çevresinin İstanbul'da olduğunu belirten Hüseyin Baş, İstanbul 1. sıradan milletvekili adaylığı istedi.

Haberler.com'un ulaştığı BTP kaynakları, teklif olayını doğruladı. Görüşmelerin devam ettiğini belirten kaynaklar, sürecin önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi.

Hüseyin Baş geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Millet İttifakı'nda yer almak istediğini söylemişti.

Baş, "Millet İttifakı'nda olmamak benim tercihim değil. Vatandaşlarımızdan çokça istek aldığımız için söylüyorum. Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" demişti.

Baş'ın çağrısının ardından Akşener, BTP Genel Merkezi'nde Baş'ı ziyaret etmişti. Akşener, ikili görüşme sonrası masaya teklifini götüreceğini söylemişti. Ancak süreç olumlu tamamlanmamıştı.

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