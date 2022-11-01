Hürriyet ve Kanal D binaları Ziraat Bankası'na geçti

Doğan Medya iştiraklerini satın almak için 2018'de Ziraat Bankası'ndan kredi kullanıp borçlarını ödemediği için bazı varlıklarını devreden Demirören Grubu, son olarak dün Bağcılar'daki 30 yıllık medya binasını da Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devretti.

Kemer Golf & Country Club arsasından sonra, grubun gazete ve televizyon istasyonlarının yönetim merkezi olan Bağcılar'daki DMC binaları ve bu binaların arkasındaki dev araziler de 28 ekim itibarıyla Ziraat Bankası'nın şirketi Ziraat Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı'na devredildi, tapu devirleri gerçekleşti.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Ziraat GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, mülkiyeti Ziraat Bankası'nda bulunan Bağcılar'daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair iş birliği protokolü imzalandığı kaydedildi.