Hulki Cevizoğlu AK Parti'den aday adayı oldu

Gazeteci Hulki Cevizoğlu AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu



14 Mayıs'ta gerçekleşecek Genel seçimler için artık iki aydan daha az bir süre kaldı. Partilere adaylık başvuruları devam ediyor.

Sabah gazetesine göre gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun da AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mayıs 1958 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü 1980 senesinde bitirdi.

Mezuniyetinin ardınan İşletme dalında yüksek lisans yapan Cevizoğlu, Din Felsefesi ve Astronomi dalında da doktoraya başladı.

Gazeteciliğe 1981 senesinde başlayan Hulki Cevizoğlu, çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Cevizoğlu, televizyonda sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı ile özdeşleşmiştir.

1989 senesinde Canan Cevizoğlu ile evlenen Hulki Cevizoğlu bir çocuk babasıdır.