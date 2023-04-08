Hükümetten İstanbul'a bir metro daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, İstanbul'un raylı sistem ağının 324 buçuk kilometreye ulaştığını, yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakamın 380 kilometrenin üzerine çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızın, Bakanımızın, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz.

Nerede bir eksik varsa müdahale ediyoruz. Bu metro hattını Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldık. Kardeşlerim bakın 3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi takamadı. Ama ben inanıyorum ki o büyük dersi 2024'te verecek İstanbul. Kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te 1'i bitmiş viyadükten başka bir şey yoktur.

Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla tasarladık. Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Çam ve Sakaru ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan şekilde tasarladık. Kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır.

Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarımızla entegre ederek birçok yere kolayca ulaşılmasını sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanını arasını 24 dakikada, Çam ve Sakaru Hastanesi - Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

"İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı"

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak.

Kardeşlerim, kimileri sadece laf yapar kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun peşinden koştuk. Tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbul'a hizmet etmek aldık. İnşallah bundan sonra eser ve hizmetlerimizle birlikte koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı bütün kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Birileri seccadelerin üzerine ayakkabı ile basabilir. Bunları iyi tanımak lazım. Kıblesi kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem.

"Deprem bölgesinde 1 yılda 319 bin konut yapacağız"

Ramazan tüm müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönülerimizi arındırma mevsimidir. Bereketi ve sevinciyle de gelir. Bu sene depremden dolayı ramazanı biraz buruk yaşıyoruz. Hayatını kaybeden 50 bin üzerindeki vatandaşımızın acısı hala yüreğimizdedir. Kalbimizin yarısı burda atıyorsa yarısı da deprem bölgesindedir. Depremzedelerimizi asla unutmuyor, ihmal etmiyoruz. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 78 bin konut ve köy evinin yapımına başlandı. Bunlardan 42 binin temeli atıldı. İnşallah depremzedelerimize 1 yılda 319 bin konut yapıp, evlerini teslim edeceğiz. Van'dan Malatya'ya, Elazığ'dan İzmir'e kadar afetle sarsılmış tüm illerimiz bize Allah razı olsun diyor.

Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altına kalkabilecek hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Bu işi biz biliriz, yıllarca bunu ispatladık. TOKİ ile inşa ettiğimiz 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır.

"10 Nisan'da uçak gemisi devrede"

En son milli gururumuz Togg'un da teslimatını başlattı. Kılıçdaroğlu, nerede bunun fabrikası diyordu. Yapamazsınız, edemezsiniz diyorlardı. Yaptık, 1 ayda 177 bin talep oldu. Hamdolsun yerli ve milli Togg'u ülkemize kazandırdık. Bu ülkenin 60 yıllık hayali olan Togg'u Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden biri haline getirdik.

Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz.

Kendi aralarında hergün bir kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar ama biz milletimizle buradayız. Fazla bir şey kalmadı 35 gün. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Cumhur ittifakı olarak gümbür gümbür seçimi kazanmaya var mıyız?

İnşallah 14 Mayıs Türkiye için, ülkem için ayrı bir bayram olsun.