banner38

Hükümetten İstanbul'a bir metro daha

AK Parti hükümeti İstanbul'a bir metro hattı daha kazandırdı. Ülkenin en büyük hastanelerinden biri olan Çam Sakura Şehir Hastanesi'nden geçen metro hattının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP destekli CHP'li belediye başkanının 3 yıl geçmesine karşın İstanbul'a tek bir çivi dahi çakmadığını söyledi.

Gündem 08.04.2023, 17:47 08.04.2023, 17:53
Hükümetten İstanbul'a bir metro daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, İstanbul'un raylı sistem ağının 324 buçuk kilometreye ulaştığını, yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakamın 380 kilometrenin üzerine çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: 

Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızın, Bakanımızın, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz. 

Nerede bir eksik varsa müdahale ediyoruz. Bu metro hattını Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldık. Kardeşlerim bakın 3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi takamadı. Ama ben inanıyorum ki o büyük dersi 2024'te verecek İstanbul. Kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te 1'i bitmiş viyadükten başka bir şey yoktur.

Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla tasarladık. Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Çam ve Sakaru ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan şekilde tasarladık. Kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır.

Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarımızla entegre ederek birçok yere kolayca ulaşılmasını sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanını arasını 24 dakikada, Çam ve Sakaru Hastanesi - Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

"İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı"

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak.

Kardeşlerim, kimileri sadece laf yapar kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun peşinden koştuk. Tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbul'a hizmet etmek aldık. İnşallah bundan sonra eser ve hizmetlerimizle birlikte koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı bütün kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Birileri seccadelerin üzerine ayakkabı ile basabilir. Bunları iyi tanımak lazım. Kıblesi kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem.

"Deprem bölgesinde 1 yılda 319 bin konut yapacağız"

Ramazan tüm müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönülerimizi arındırma mevsimidir. Bereketi ve sevinciyle de gelir. Bu sene depremden dolayı ramazanı biraz buruk yaşıyoruz. Hayatını kaybeden 50 bin üzerindeki vatandaşımızın acısı hala yüreğimizdedir. Kalbimizin yarısı burda atıyorsa yarısı da deprem bölgesindedir. Depremzedelerimizi asla unutmuyor, ihmal etmiyoruz. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 78 bin konut ve köy evinin yapımına başlandı. Bunlardan 42 binin temeli atıldı. İnşallah depremzedelerimize 1 yılda 319 bin konut yapıp, evlerini teslim edeceğiz. Van'dan Malatya'ya, Elazığ'dan İzmir'e kadar afetle sarsılmış tüm illerimiz bize Allah razı olsun diyor.

Türkiye'de böylesine büyük bir afetin altına kalkabilecek hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Bu işi biz biliriz, yıllarca bunu ispatladık. TOKİ ile inşa ettiğimiz 1 milyon 200 bin konut bunun ispatıdır. 

"10 Nisan'da uçak gemisi devrede"

En son milli gururumuz Togg'un da teslimatını başlattı. Kılıçdaroğlu, nerede bunun fabrikası diyordu. Yapamazsınız, edemezsiniz diyorlardı. Yaptık, 1 ayda 177 bin talep oldu. Hamdolsun yerli ve milli Togg'u ülkemize kazandırdık. Bu ülkenin 60 yıllık hayali olan Togg'u Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden biri haline getirdik.

Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz.

Kendi aralarında hergün bir kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar ama biz milletimizle buradayız. Fazla bir şey kalmadı 35 gün. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Cumhur ittifakı olarak gümbür gümbür seçimi kazanmaya var mıyız?

İnşallah 14 Mayıs Türkiye için, ülkem için ayrı bir bayram olsun.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 63
2. Fenerbahçe 25 54
3. Beşiktaş 26 52
4. A.Demirspor 26 45
5. Trabzonspor 26 44
6. Başakşehir 25 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 27 36
9. Karagümrük 25 34
10. Sivasspor 26 30
11. Antalyaspor 26 29
12. Kasımpaşa 26 29
13. Alanyaspor 26 29
14. Ankaragücü 26 28
15. Gaziantep FK 26 25
16. Giresunspor 25 24
17. İstanbulspor 26 24
18. Ümraniye 26 23
19. Hatayspor 25 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 30 63
2. Sakaryaspor 30 55
3. Eyüpspor 29 54
4. Rizespor 28 53
5. Pendikspor 29 53
6. Bodrumspor 29 48
7. Keçiörengücü 29 47
8. Göztepe 29 47
9. Manisa FK 29 45
10. Boluspor 29 44
11. Bandırmaspor 28 41
12. Tuzlaspor 29 34
13. Altay 29 31
14. Erzurumspor 28 26
15. Altınordu 28 26
16. Adanaspor 30 25
17. Gençlerbirliği 28 21
18. Denizlispor 30 17
19. Yeni Malatyaspor 29 16
Takımlar O P
1. Arsenal 29 72
2. M.City 28 64
3. Newcastle 29 56
4. M. United 29 56
5. Tottenham 30 53
6. Aston Villa 30 47
7. Brighton 28 46
8. Liverpool 28 43
9. Brentford 30 43
10. Fulham 29 39
11. Chelsea 30 39
12. Wolves 30 31
13. West Ham United 29 30
14. Crystal Palace 29 30
15. Bournemouth 30 30
16. Leeds United 29 29
17. Everton 30 27
18. Nottingham Forest 30 27
19. Leicester City 30 25
20. Southampton 29 23
Takımlar O P
1. Barcelona 27 71
2. Real Madrid 27 59
3. Atletico Madrid 27 54
4. Real Sociedad 27 48
5. Real Betis 27 45
6. Villarreal 27 44
7. Athletic Bilbao 28 40
8. Osasuna 28 38
9. Rayo Vallecano 27 37
10. Celta Vigo 28 36
11. Girona 27 34
12. Mallorca 27 33
13. Sevilla 28 32
14. Getafe 27 30
15. Cadiz 27 28
16. Real Valladolid 27 28
17. Valencia 27 27
18. Espanyol 28 27
19. Almeria 27 27
20. Elche 28 13
banner23