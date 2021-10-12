Hudut Kartalları tarafından 11 terörist sınırda yakalandı

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları"nın, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/iN6H9bj35l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2021

Açıklamada, son 4 günde Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, ikisi PKK ve biri DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalanarak jandarmaya teslim edildiği bildirildi.