Hudut Kartalları tarafından 11 terörist sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ, iki PKK ve bir DHKPC mensubu terörist Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Gündem 12.10.2021, 12:02
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Edirne'de görevli "Hudut Kartalları"nın, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, son 4 günde Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 8'i FETÖ, ikisi PKK ve biri DHKPC mensubu olmak üzere 11 teröristin yakalanarak jandarmaya teslim edildiği bildirildi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan sınırındaki yasa dışı geçişlerle mücadelesini sürdürüyor. Son dört günde ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/iN6H9bj35l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2021
Kaynak: AA
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