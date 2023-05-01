Hüdayi cemaati lideri Topbaş'tan seçim açıklaması
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş, Müslümanların 14 Mayıs'ta kimden yana olması gerektiğinin açık ve net olduğunu söyledi.
Gündem 01.05.2023, 15:30
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Başkanı Topbaş, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili görüşlerini açıkladı.
Topbaş, seçimlerde Müslümanların, muhafazakarların nerede durması gerektiği konusunda düşüncelerini ifade ederek, "Kimden yana olmamız gerektiği belli" dedi.
İşte Topbaş'ın o açıklaması:
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