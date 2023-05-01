Hüdayi cemaati lideri Topbaş'tan seçim açıklaması

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Başkanı Topbaş, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili görüşlerini açıkladı.

Topbaş, seçimlerde Müslümanların, muhafazakarların nerede durması gerektiği konusunda düşüncelerini ifade ederek, "Kimden yana olmamız gerektiği belli" dedi.

İşte Topbaş'ın o açıklaması: