HÜDA PAR genel başkanına iftira

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na destek açıklamasından sonra maruz kaldığı saldırılar giderek yerini aleni iftiralara bıraktı.

Önceki akşam Habertürk kanalında yayına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun hiç söylemediği sözler söylenmiş gibi sosyal medya üzerinden muhalif hesaplar tarafından elden ele dolaştırıldı; Halk TV'de Şirin Payzın yönetimindeki programda dakikalarca konuşuldu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde Habertürk ekranlarında yayınlanan bir programa konuk oldu. Cumhur İttifakı'na katılım için yapılan görüşmelere dair değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu'na yöneltildiği iddia edilen bir soru ise sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İnternete düşen bir tweet'te HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy tarafından "Şeriat istiyor musunuz?" sorusu yöneltildiği ve Yapıcıoğlu'nun bu soruya "Sadece istemiyoruz, getireceğiz" yanıtı verdiği görülürken, paylaşımın sahte olduğu ise Ersoy'un yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

HÜDA PAR liderinin 'Şeriat istiyor musunuz?' sorusuna verdiği iddia edilen yanıt sosyal medyayı karıştırdı

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yayında böyle bir soru sorulmadı, böyle bir cevap verilmedi. Tamamen sahte bir paylaşım" ifadelerini kullandı. Ersoy'un yaptığı açıklamanın ardından tartışma yaratan sahte paylaşımın da silindiği dikkatlerden kaçmadı.