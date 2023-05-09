HÜDA PAR'dan siyonist saldırganlara karşı sert açıklama

HÜDA PAR Genel Merkezi yaptığı basın açıklamasıyla siyonistler tarafından dün geceden beri Gazze'ye yönelik yapılan saldırılara tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Merkezi, dün geceden beri Gazze'ye yönelik yapılan saldırılarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Siyonist saldırıların lanetlendiği açıklamada, "Siyonist işgal rejimi 16 yıldır ekonomik abluka ve muhasara altında tuttuğu Gazze'yi dün geceden itibaren havadan çok ağır bir şekilde bombalamaktadır. Bu vahşi saldırılarda 4'ü çocuk, 6'sı kadın toplam 12 kardeşimiz şehit olmuş, onlarcası da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vahşi saldırıları lanetliyoruz." denildi.

Filistinlileri 40 savaş uçağıyla bombalamanın uluslararası hukuktaki tanımının barbarlık, vahşet ve terörizm olduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası kamuoyuna ve İslam ümmetine saldırıları durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamanın devamında, "Siyonist rejim; kadın ve çocuk öldüren, işgalci, terörist bir rejimdir ve öyle muamele görmelidir. Pratikte öyle muamele görmediği müddetçe de işgal ve katliamların önü alınamaz. Türkiye'nin, seçim sathı mailinde olması, onun bu saldırılara karşı tepki göstermesine ve Filistin halkını savunmasana engel olmamalıdır. Türkiye, İslam ümmeti ve bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar bu vahşi saldırılara karşı gereken tepkiyi göstermeli ve bu saldırganlığı durdurmalıdır. Bizler kardeş Filistin halkıyla dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

HÜDA PAR açıklamasının tam metni şöyle:

Bu saldırganlığı durdurun!

Siyonist işgal rejimi 16 yıldır ekonomik abluka ve muhasara altında tuttuğu Gazze'yi dün geceden itibaren havadan çok ağır bir şekilde bombalamaktadır. Bu vahşi saldırılarda 4'ü çocuk, 6'sı kadın toplam 12 kardeşimiz şehit olmuş, onlarcası da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vahşi saldırıları lanetliyoruz.

Filistinlileri 40 savaş uçağıyla bombalamanın uluslararası hukuktaki tanımı barbarlıktır, vahşettir, terörizmdir. Siyonist rejim; kadın ve çocuk öldüren, işgalci, terörist bir rejimdir ve öyle muamele görmelidir. Pratikte öyle muamele görmediği müddetçe de işgal ve katliamların önü alınamaz.

Türkiye'nin, seçim sathi mailinde olması, onun bu saldırılara karşı tepki göstermesine ve Filistin halkını savunmasına engel olmamalıdır. Türkiye, İslam ümmeti ve bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar bu vahşi saldırılara karşı gereken tepkiyi göstermeli ve bu saldırganlığı durdurmalıdır.

Bizler kardeş Filistin halkıyla dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olmaya devam edeceğiz.