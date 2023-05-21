HÜDA PAR'a gerici diyenler utanır mı: Eşi de iki kızı da doktor
HÜDA PAR için gerici, kadınlarımızı evlere kapatacaklar, sahiplendirecekler şeklinde iftiralar atanlara en güzel cevap partinin kurucu başkanlarından Hüseyin Yılmaz'dan geldi. Yılmaz'ın hem eşi hem de iki kızı doktor.
HÜDAPAR Kurucu Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Eşi Dr. Meryem Yılmaz:
“Eşim Meryem Hanım kamuda uzman diş hekimi olarak görev yapıyor. Öğrenciyken evlendik, okumasına katkı sundum. 28 Şubat sürecinde başörtüsü sorunu yaşamasına rağmen destek çıktım, katkı sundum. Eşim, şu an uzman diş hekimi olarak görevine devam ediyor. Bir kızım şu an intörn doktor, diğer kızım ise seneye inşallah intörn doktor olacak.
CHP ve 28 Şubat zihniyeti başörtülü olan öğrencilerin hepsini okullardan attı, eğitimlerine engel oldu. Kadınlara engel olanlar; İslam dini, Müslümanlar, dindarlar veya HÜDA PAR değildi. Bize engel olan CHP zihniyetiydi”
#HÜDAPAR Kurucu Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Eşi Dr. Meryem Yılmaz:— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) May 21, 2023
“Eşim Meryem Hanım kamuda uzman diş hekimi olarak görev yapıyor. Öğrenciyken evlendik, okumasına katkı sundum. 28 Şubat sürecinde başörtüsü sorunu yaşamasına rağmen… pic.twitter.com/kRDMuHL4Jk
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|34
|72
|4. A.Demirspor
|33
|64
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Osasuna
|35
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Almeria
|35
|39
|15. Celta Vigo
|35
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20