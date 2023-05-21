HÜDA PAR'a gerici diyenler utanır mı: Eşi de iki kızı da doktor

HÜDAPAR Kurucu Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Hüseyin Yılmaz ve Eşi Dr. Meryem Yılmaz:

“Eşim Meryem Hanım kamuda uzman diş hekimi olarak görev yapıyor. Öğrenciyken evlendik, okumasına katkı sundum. 28 Şubat sürecinde başörtüsü sorunu yaşamasına rağmen destek çıktım, katkı sundum. Eşim, şu an uzman diş hekimi olarak görevine devam ediyor. Bir kızım şu an intörn doktor, diğer kızım ise seneye inşallah intörn doktor olacak.

CHP ve 28 Şubat zihniyeti başörtülü olan öğrencilerin hepsini okullardan attı, eğitimlerine engel oldu. Kadınlara engel olanlar; İslam dini, Müslümanlar, dindarlar veya HÜDA PAR değildi. Bize engel olan CHP zihniyetiydi”