HSK'nın yeni üyesi belli oldu
TBMM Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) boşalan üyelik için yapılan gizli oylama da avukat Havvanur Yurtsever seçildi.
Gündem 24.11.2021, 18:14
TBMM Genel Kurulunda Hakim ve Savcılar Kurulunda boş bulunan bir üyelik için oylama yapıldı. Birinci turda seçilmek için 400 oy arandı. Oylamanın birinci turunda 348 milletvekili oy kullandı. Timur Borahan 7 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 323 oy aldı. 2 oy boş ve 11 oy geçersiz kullanıldı.
Ardından ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda seçilebilmek için 360 oy alınması gerekiyordu. Timur Borahan 14 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 327 oy aldı. 2 oy boş ve 9 oy geçersiz kullanıldı.
En çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre seçim yapıldı. Buna göre Havvanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar kurulu üyeliğine seçildi.
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