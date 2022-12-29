Hop dedik... Noel'i kutlamak Müslümanlara farzmış

Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Nazif Ay İslam, Peygamber efendimiz ve Hristiyan adetlerinin kutlanması hakkında Kur'an ve sünnete uymayan ifadeler kullandı. Kur'an ayetini kendince ve bağlamından kopartarak yorumlayan Ay'ın sözleri büyük tepki çekti.

"HZ. MUHAMMED'İ KUTLUYORSAN İSA'YI NEDEN KUTLAMIYORSUN"

İşte Nazif Ay'ın skandal sözleri;

Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık'a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa'ya 25'inde neden düşman kesiliyorsun?

"NOEL'I KUTLAMAK FARZ-I KİFAYE"

Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum ben. Çünkü sen Hz. Muhammed'i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed'i öne çıkartıyorsan bu Kur'an'a göre yanlıştır. Bakara'nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin.

"ÖYLE BİR HARAM, GÜNAH ÇEŞİDİ YOK"

Bırakın yılbaşını yılbaşını elbette insani bir ihtiyaç olarak kutlayabilirsiniz ama maalesef tarikat liderleri ve önde gelenleri İslami inanışın önde gelen kişileri olarak bilinen kişiler istedikleri gibi yaşama ve anlam verirken ancak garibanlara fakire fukaraya onlara da konsolide etmek için haram diyor öyle bir haram, günah çeşidi yok.

Kaynak: Haber Vakti