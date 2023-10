Hollywood ünlülerinden ateşkes çağrısı

Aralarında Andrew Garfield, Kristen Stewart, Oscar Isaac, Channing Tatum, Dominique Thorne, Cate Blanchett, Mark Ruffalo ve Joaquin Phoenix'in de bulunduğu pek çok ünlü, her iki ülkede yaşanan can kayıplarına son verilmesini talep eden mektubu imzaladı.

57 YILDIZ İSİMDEN ORTAK ÇAĞRI

İsrail ordusu yıllarca olduğu gibi son 15 gündür de Gazze'yi aralıksız bombalıyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze'ye 2 haftadır yemek, su ve yakıt da verilmiyor. Dünyada birçok insanın tepki gösterdiği İsrail- Filistin savaşıyla ilgili Hollywood'un 57 yıldız ismi, her iki ülkede yaşanan can kayıplarına son verilmesini talep eden mektubu imzaladı.

"BOMBARDIMANA SON VERİLMELİ"

Artists4ceasefire.org tarafından organize edilen mektupta ünlüler, ABD ve diğer dünya liderlerine bölgedeki yaşamları onurlandırmaları, Gazze'ye yönelik bombardımana son vermeleri ve rehineleri güvenli bir şekilde serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.

İşte o mektup ve listede yer alan ünlü isimler;

"Sayın Başkan Biden,

Sanatçılar ve savunucular olarak ama en önemlisi İsrail ve Filistin'de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve ortaya çıkan dehşete tanık olan insanlar olarak bir araya geliyoruz.

ABD Başkanı olarak sizden, bir can daha kaybedilmeden Gazze ve İsrail'de gerilimin derhal düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapmanızı rica ediyoruz. Geçtiğimiz bir buçuk hafta içinde 5.000'den fazla insan öldürüldü; vicdan sahibi her insan bu sayının felaket olduğunu bilir. İnanç ve etnik köken ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyoruz ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.

Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeden ateşkes çağrısında bulunmaya ve bunu kolaylaştırmaya, Gazze'deki bombalamaya son verilmesine ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına çağrıda bulunuyoruz. Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuk, üçte ikisinden fazlası ise evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşuyor. İnsani yardımın onlara ulaşmasına izin verilmelidir.

ABD'nin acılara son vermede hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine inanıyoruz ve ABD Kongresi, UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer pek çok kurumdan sesimizi duyuruyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur. UNICEF'in sözlerini tekrarlamak gerekirse, "Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir."

Bu yazının yazıldığı an itibariyle, son 12 günde Gazze'ye 6.000'den fazla bomba atıldı; bu da her 15 dakikada bir çocuğun öldürülmesiyle sonuçlandı."

Hollywood yıldızlarından ABD Başkanı Biden'a Gazze mektubu: Ateşkes çağrısı yap

Alfonso Cuarón

Alia Shawkat

Alyssa Milano

Amanda Seales

Amber Tamblyn

Amerika Ferrera

Andrew Garfield

Ani DiFranco

Anoushka Shankar

Aria Mia Loberti

ASAP Nast

Ayo Edebiri

Bassam Tarık

Bassem Youssef

Belly

Bonnie Wright

Caroline Polachek

Cate Blanchett

Channing Tatum

Charm La'Donna

Cherien Dabis

Darius Marder

David Cross

David Oyelowo

Deb Never

Dev Hynes

Diplo

Dominique Fishback Dominique

Thorne

Dua Lipa

Elvira Lind

Elyanna

Farah Bsaiso

Fatima Farheen Mirza

Florence Pugh

Hasan Minhaj

Hend Sabry

Ilana Glazer

Indya Moore

James Schamus

Jeremy Strong

Jessica Chastain

Jessie Buckley

Joaquin Phoenix

Jon Stewart

Kathryn Grody

Kaytranada

Kehlani

Kristen Stewart

Lauren Jauregui

Macklemore

Mandy Patinkin

Mahershala Ali

Margaret Cho

Mark Ruffalo

May Calamawy

Michael Malarkey

Michael Moore Michael

Shannon

Michael Stipe

Michelle Wolf

Miguel

Mo Amer

Natalie Merchant

Oscar Isaac

Quinta Brunson

Rachel Sennott

Ramy Youssef

Raveena Aurora

Riz Ahmed

Rooney Mara

Rosario Dawson

Rowan Blanchard

Ryan Coogler

Sandra Oh

Sebastian Silva

Shailene Woodley

Shaka King

SimiHaze

Stephanie Suganami

Susan Sarandon

Taylour Paige

Tommy Genesis

Tony Kushner

V (eski adıyla Eve Ensler)

Vic Mensa

Victoria Monét

Wallace Shawn

Wanda Sykes

Yara Shahidi