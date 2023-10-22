Hollywood ünlülerinden ateşkes çağrısı
Aralarında Müslüman oyuncu ve senaristlerin de bulunduğu Hollywood'dan birçok ünlü isim Filistin için ateşkes çağrısında bulundu.
Aralarında Andrew Garfield, Kristen Stewart, Oscar Isaac, Channing Tatum, Dominique Thorne, Cate Blanchett, Mark Ruffalo ve Joaquin Phoenix'in de bulunduğu pek çok ünlü, her iki ülkede yaşanan can kayıplarına son verilmesini talep eden mektubu imzaladı.
57 YILDIZ İSİMDEN ORTAK ÇAĞRI
İsrail ordusu yıllarca olduğu gibi son 15 gündür de Gazze'yi aralıksız bombalıyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze'ye 2 haftadır yemek, su ve yakıt da verilmiyor. Dünyada birçok insanın tepki gösterdiği İsrail- Filistin savaşıyla ilgili Hollywood'un 57 yıldız ismi, her iki ülkede yaşanan can kayıplarına son verilmesini talep eden mektubu imzaladı.
"BOMBARDIMANA SON VERİLMELİ"
Artists4ceasefire.org tarafından organize edilen mektupta ünlüler, ABD ve diğer dünya liderlerine bölgedeki yaşamları onurlandırmaları, Gazze'ye yönelik bombardımana son vermeleri ve rehineleri güvenli bir şekilde serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.
İşte o mektup ve listede yer alan ünlü isimler;
"Sayın Başkan Biden,
Sanatçılar ve savunucular olarak ama en önemlisi İsrail ve Filistin'de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve ortaya çıkan dehşete tanık olan insanlar olarak bir araya geliyoruz.
ABD Başkanı olarak sizden, bir can daha kaybedilmeden Gazze ve İsrail'de gerilimin derhal düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapmanızı rica ediyoruz. Geçtiğimiz bir buçuk hafta içinde 5.000'den fazla insan öldürüldü; vicdan sahibi her insan bu sayının felaket olduğunu bilir. İnanç ve etnik köken ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyoruz ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.
Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeden ateşkes çağrısında bulunmaya ve bunu kolaylaştırmaya, Gazze'deki bombalamaya son verilmesine ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına çağrıda bulunuyoruz. Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuk, üçte ikisinden fazlası ise evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşuyor. İnsani yardımın onlara ulaşmasına izin verilmelidir.
ABD'nin acılara son vermede hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine inanıyoruz ve ABD Kongresi, UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer pek çok kurumdan sesimizi duyuruyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur. UNICEF'in sözlerini tekrarlamak gerekirse, "Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir."
Bu yazının yazıldığı an itibariyle, son 12 günde Gazze'ye 6.000'den fazla bomba atıldı; bu da her 15 dakikada bir çocuğun öldürülmesiyle sonuçlandı."
Hollywood yıldızlarından ABD Başkanı Biden'a Gazze mektubu: Ateşkes çağrısı yap
Hollywood yıldızlarından ABD Başkanı Biden'a Gazze mektubu: Ateşkes çağrısı yap
Alfonso Cuarón
Alia Shawkat
Alyssa Milano
Amanda Seales
Amber Tamblyn
Amerika Ferrera
Andrew Garfield
Ani DiFranco
Anoushka Shankar
Aria Mia Loberti
ASAP Nast
Ayo Edebiri
Bassam Tarık
Bassem Youssef
Belly
Bonnie Wright
Caroline Polachek
Cate Blanchett
Channing Tatum
Charm La'Donna
Cherien Dabis
Darius Marder
David Cross
David Oyelowo
Deb Never
Dev Hynes
Diplo
Dominique Fishback Dominique
Thorne
Dua Lipa
Elvira Lind
Elyanna
Farah Bsaiso
Fatima Farheen Mirza
Florence Pugh
Hasan Minhaj
Hend Sabry
Ilana Glazer
Indya Moore
James Schamus
Jeremy Strong
Jessica Chastain
Jessie Buckley
Joaquin Phoenix
Jon Stewart
Kathryn Grody
Kaytranada
Kehlani
Kristen Stewart
Lauren Jauregui
Macklemore
Mandy Patinkin
Mahershala Ali
Margaret Cho
Mark Ruffalo
May Calamawy
Michael Malarkey
Michael Moore Michael
Shannon
Michael Stipe
Michelle Wolf
Miguel
Mo Amer
Natalie Merchant
Oscar Isaac
Quinta Brunson
Rachel Sennott
Ramy Youssef
Raveena Aurora
Riz Ahmed
Rooney Mara
Rosario Dawson
Rowan Blanchard
Ryan Coogler
Sandra Oh
Sebastian Silva
Shailene Woodley
Shaka King
SimiHaze
Stephanie Suganami
Susan Sarandon
Taylour Paige
Tommy Genesis
Tony Kushner
V (eski adıyla Eve Ensler)
Vic Mensa
Victoria Monét
Wallace Shawn
Wanda Sykes
Yara Shahidi
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|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
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|8
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|8
|17
|4. Beşiktaş
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|8
|14
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|9
|14
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|8
|12
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|8
|12
|10. Sivasspor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
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|9
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|16. Başakşehir
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|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bandırmaspor
|8
|16
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Keçiörengücü
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|14
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|14
|8. Manisa FK
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|13
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|10
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|9
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|9
|9
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|5
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|5
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|5
|Takımlar
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|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Arsenal
|9
|21
|3. Liverpool
|9
|20
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|20
|5. Newcastle
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|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
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|3
|20. Sheffield United
|9
|1
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|P
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|10
|25
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|9
|22
|3. Girona
|9
|22
|4. Barcelona
|9
|21
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|18
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|10
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|8
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|8
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