Hırvatistan Büyükelçiliği'ne Yavuz Selim Kıran atandı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.
Gündem 06.09.2022, 07:04 06.09.2022, 08:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze alındı.
Hızlan'dan boşalan büyükelçilik görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı.
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