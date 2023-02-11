Hırsızlık ve yağma şüphelileri gözaltında

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, depremin ardından bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma işlemlerine başlandı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'ta Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturmada 5 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İlçedeki bir zincir marketten beyaz eşya çalan şahsın da tespitinin yapıldığı, yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılırken, şüphelilerin savunmalarının alınmasına devam edildiği öğrenildi.

Hatay'da Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık ve yağma suçu bakımından 8 kişi hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı, 1 kişinin firari olduğu, şüphelilerin mevcutlu olarak adliyeye getirileceği ifade edildi.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında soruşturmaya başlandığı, şüphelilerin kendi evlerinin enkazından eşya çıkarma durumunun ağır basması sebebiyle salıverilmelerine karar verildiği bildirildi.

Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı dosyadan 3 şüphelinin hırsızlık suçundan tutuklandığı, Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 ayrı soruşturma yürütüldüğü, 1 dosya kapsamında 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Adıyaman'da Besni Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık suçu bakımından 5 kişi hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında konutta gece vakti hırsızlık suçundan tutuklama kararı verildiği ifade edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 hırsızlık ve 3 yağma olayından 9'unun failinin belirlendiği, yakalanan 12 şüpheliden 1'inin gözaltına alındığı, 2'sinin tutuklandığı ve 1 yabancı uyruklu kişinin deport edildiği belirtildi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 farklı hırsızlık olayıyla ilgili tutuklamaya sevk edilen 13 şüpheliden 11'inin tutuklandığı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 hırsızlık olayına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan 11 şüpheliden 8'i hakkında tutuklama kararı verildiği, 3'ünün firari olduğu kaydedildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 şüpheli hakkında soruşturmalara başlandığı, bunlardan 8'i hakkında tutuklama kararı verildiği, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan 3 şüphelinin tutuklandığı, Araban Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 hırsızlık olayına ilişkin soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık ve yağma suçlarından başlatılan 13 soruşturmada 6 şüphelinin tutuklandığı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.