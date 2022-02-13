Hırsızlık amacıyla bir eve giren kişiyi polisler yakaladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve giren kişi, polisler tarafından gözaltına alındı.
Gündem 13.02.2022, 07:14
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Cuma Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde bir binaya giren şüpheli kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüpheli kişiyi girdiği evde yakaladı.
Hırsızlık amacıyla eve girdiği öğrenilen Sercan D. gözaltına alındı.
Öte yandan mahalle sakinleri hırsızlık girişiminde bulunan Sercan D'ye tepki gösterdi.
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