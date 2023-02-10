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"Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız"

Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyoruz. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bugün birlik olma günü, dayanışma günüdür. Tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür." dedi.

Gündem 10.02.2023, 17:36
"Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 19 bin 388, yaralı sayısının 77 bin 711 olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Kahramanmaraş merkezli bu depremden maalesef 10 ilimiz ciddi yıkıma sebep oldu. Depremin vurduğu illerimizden biri de Malatya'ydı.

Bugün önce Adıyaman'daydım. Adıyaman'dan sonra şimdi de Malatya'da sizlerle bir aradayım. Milletçe yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum.

Kayıplarımızın sayısı arttıkça üzüntümüz de katlanarak artıyor. Son tespitlerimize göre ülke genelinde hayatını kaybedenlerin kayısı19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı.

"GÖNÜLLÜLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Gönüllülerimiz sahada aktif çalışmaya devam ediyor. Ordumuz, polisimiz, jandarmamız güvenlikle ilgili zafiyet olmaması, yardım faaliyetlerinin yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyor.

Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor. AFAD ve diğer kurumlarımız çadır, prefabrik yapıların kurulumlarını gerçekleştiriyor. Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak, aşevleri aracılığı ile sıcak yemek sağlıyor.

Günlük 20 bin kişilik, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik sıcak yemek hazırlayıp, ekmek yapıp dağıtan kişiler, kurumlar, sivil inisiyatifler olduğunu biliyoruz.

Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ülkemizin dört bir yanından yüzlerce yemek ve ekmeği bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım yapmadan burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun.

Devletimiz vatandaşın yanındadır. Öncelik 100 milyar liralık bir kaynak tashih ettik. AFAD yardım ödeneğinden oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasar gören vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira yardım yapmaya başlıyoruz.

"İNŞAALLAH YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Vatandaşlarımızdan ev sahibi olanlara 5 bin lira, kiracılara 2 bin lira aylık kira yardımı yapacağız. Uluslararası camiadan hem üzüntü beyanları hem yardım teklifleri almaya devam ediyoruz. Amacımız en kısa sürede acıları dindirmektir.

İnşallah yeniden inşa çalışmalarına başlayacağız. Çevre Şehircilik Bakanıma talimatı verdim. TOKİ aynı şekilde gerekli talimatı aldı. Süratle 10 ilimizde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yapacak, diğer taraftan rezerv alanlarda inşaatlarımızın yapımına başlayacağız. Sizlerden de bu konuda 1 yıl müsaade istiyorum. 1 yıl içerisinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz.

Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyoruz. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bugün birlik olma günü, dayanışma günüdür. Tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür.

Sosyal medya platformu vasıtasıyla yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. İstismar peşinde koşanların hepsi maşeri vicdan kaydediyor. OHAL yasasını niye çıkardık? Bunu istismar etmesinler diye. Bazı yerlerde soygunlar oldu, marketler soyuldu. Bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler onlar ne var ne yok marketlerindeki her şeyi seferber eder.

Şu anda TIR'larla yiyecek giyecek her şey geliyor. Bu millet vefakar, mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var. Her şeyden önce Müslümanız ve bir ekmeği paylaşmayı biliriz. Her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her gözyaşının sonunda bir ferahlığın olduğunu çok iyi biliyoruz.

Ülkemizin daha önce yaşadığı felaketlerdeki yaraları nasıl hızla sardıysak inşallah burada da aynısını yapacağız, hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. İlk günden itibaren deprem bölgesinde fedakarca çalışan tüm ekiplerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum.

Bir kez daha Malatyalı kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Allah yâr ve yardımcımız olsun."

Kaynak: Habertürk

#Recep tayyip erdoğan #Malatya #deprem
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