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"Hiç kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde hitap etti.

Gündem 21.12.2022, 20:21 21.12.2022, 20:54
"Hiç kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde hitap etti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin eşi benzeri bulunmayan kültürel zenginliğine bir kez daha şahit oluyoruz. Müzik alanında Ajda Pekkan sanat dünyamızın çınarlarından birisidir. Sayın Pekkan, 'Kimler geldi kimler geçti' ve 'Petrol' gibi şarkılarıyla sanat tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. 

Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, 60 yılı aşkın sanat hayatında resim alanında ülkemizde ilk sıralarda yer alıyor. Hocamız gerek resim, özgün baskı ve heykel gibi geniş yelpazeye yayan eserleriyle müstesna bir. Yılmaz Erdoğan, Türk sinemasına yönetmen, yapımcı, oyuncu olarak yıllarını vermiş, her kesimden seyircinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıdır.

Tiyatro alanında Ayla Algan, gerek yurt içinde gerek yurt dışında sergilediği sahne performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan bir değerimizdir. Kıymetli misafirler, bizim inancımızda alimler peygamberlerin varisleri olarak görülür. Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İslami İlimlerde, hoşgörüsü, tevazusu ve özgün eserleriyle tanınan böyle bir hocamızdır. Türkiye'nin ilk İmam Hatip mezunlarından olarak, İmam Hatip neslinin yetişmesinde de Hayrettin hocamızın emeği çok büyüktür. İlim Kültür ödülünü taktim edeceğimiz Hayrettim Hocamızı tebrik ediyoruz, şahsen benim hocam olması sebebiyle de saygılarımı sunuyorum.

Yavuz Bülent Bakiler, hatıra, seyahatname ve mektup tarzında ele aldığı pek çok eseri bize armağan etti. 86 yıllık ömrüne siyaset, hukuk ve TV gibi birbirinden farklı tecrübeler sığdırdı. Kendisinin dilinden Sivas'ı, Ankara'yı, Balkanlar'ı dinleyen herkes bir dugu diline katılmaktan kurtulamaz. Edebiyat alanındaki bu senenin ödülünü Yavuz Bülent Bakiler'e veriyoruz.

Varol Yaşaroğlu, İçindeki çocuk ruhunu kaybetmeden çalışan ve üreten, Kral Şakir gibi çocuklarımızı sevindiren Yaşaroğlu'nun kutluyoruz. Gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Emre Akkor, İl il dolaşarak Türkiye'nin Lezzetlerini çıkaran Ömür ve Emre Akkor kardeşleri tebrik ediyor, ellerine ve ömürlerine sağlık diliyoruz.

Sevan Bıçakçı'ya zanaat alanında ödül vermekten onur duyuyorum.

Asırlardır kültürümüzü yaşatan, gönüllerimizi ilimle, sevda ile dokuyanlar aşıklarımızdır. Aşıklarımızın dilinden ve sazından dökülen her türküde Anadolu insanımızın çığlığı, duyguları, irfanı vardır. 1973 yılında ebedi aleme irtikal eden Aşık Veysel, Anadolu Halk ozanlarının yakın tarihimizdeki en önemli kişilerindendir. Aşık Veysel'in Sivas ellerinden söylediği türküler bütün gönül coğrafyamızda yankılanmıştır.

Hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir değerin yaşadığı dönemde, sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara'nın Ulus ilçesinden atılması hafızalarımıza kazınmıştır. Aynı zihniyet, Türk müziğini tezek kokuyor diyerek yasaklamış, radyolarda çalınmasına engel çıkarmıştır. Millete ait ne varsa, kültür sanat hayatımızda açtıkları tahribatları ortadan kaldırmak kolay olmadı. Bu sene ki vefa ödümüzü Aşık Veysel'e vererek bir ayıbı tenzih ediyoruz.

Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra bakanlık kararıyla Nazım Hikmet'e vatandaşlık veren biz olduk. Ahmet Kaya'nın mezarını ülkemizi geri getirme teklifinde yine biz bulunduk. İstanbul'a AKM'yi, Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını kazandırdık. Tiyatrodan operaya kadar her alanda sanatın ve sanatçılarımızın yanında oldu. Ayrıca dün gece yayınlanan karar ile eğlence vergisi oranlarının tamamen sıfırlanmasını sağladık. Türkiye'nin Kültür Sanat ikliminin son 20 yılda giderek zenginleşmesinin, başarıdan başarıya koşmasının sebebi budur. Biz bu görevde olduğumuz sürece hiç kimse Türkiye'yi eski baskıcı, yasakçı günlerine döndüremeyecektir. İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve dünya için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz.

#Recep tayyip erdoğan #Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
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