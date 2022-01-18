Herkes onu arıyordu! Uyurken bulundu
Adana'da yakınlarının bir süre ulaşamadığı çocuk evde sobanın yanında uyurken bulundu.
Gündem 18.01.2022, 09:10
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, bir çocuğun evde yalnız olduğu ve kendisine ulaşılamadığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiptekiler, çocuğun seslenmelere cevap vermemesi üzerine itfaiye aracının üzerine koydukları merdivenle binanın 2. katına çıktı.
Balkon kapısını açarak eve giren görevliler, 10 yaşındaki G.A'yı sobanın yanında uyurken buldu.
G.A'nın ağabeyinin, kardeşini yalnız bırakarak bir süre evden ayrıldığı, ancak döndüğünde kapıyı açmaması üzerine ihbarda bulunduğu öğrenildi.
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