Herkes o hesabın peşinde: 'Patlama gelecek' yazıp ortadan kayboldu

Sosyal medya mecraları Taksim İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından çok sayıda provokatif paylaşıma sahne olsa da patlama öncesi yayınlanan bir mesaj var ki herkesin kafasında soru işareti bıraktı.

Twitter'da @yawbenibisalya rumuzlu hesabı kullanan bir kişi saat bugün saat 14:41'de elindeki iPhone marka telefondan şu mesajı yazdı: "PATLAMA GELECEK"

Saldırıdan daha önce haberdar olduğu düşünülen şüpheli şahıs, 16:20'de bombanın patlatılmasının ardından Twitter'daki mesajını silerek kayıplara karıştı.

Twitter platformunda Ağustos 2022'de hesap açtığı gözlenen şüpheli şahsın şimdiye dek 4 binin üzerinde paylaşım yaptığı görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi şimdi, sosyal medya hesabını kapatan meçhûl teröristin peşinde.