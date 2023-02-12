Herkes merak ediyordu: 'TOKİ'ler yıkıldı mı?

Deprem sonrasında vatandaşların kafasında oluşan birçok soru işaretinin başında TOKİ konutlarıyla ilgili, "Acaba TOKİ konutları da yıkıldı mı?" sorusu vardı. TOKİ tarafından inşa edilen binalar 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sağlamlığıyla hasarsız çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde 15 milyon kişiyi etkiledi. Çok sayıda yapının yıkıldığı depremlerde, TOKİ tarafından inşa edilen binalar sağlamlığıyla 'asrın felaketi'nden hasarsız çıktı.

TOKİ KONUTLARI SIVAVI GEÇTİ

TOKİ, şimdiye kadar ürettiği konutlarla son yılların en büyük depreminde olumlu sınav vermiş oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir yıl içerisinde deprem bölgesini yeniden inşa etmeye hazırlanan TOKİ, milletin duyduğu güveni tazelemiş oldu. Prof. Dr. Hasan Hüsnü Korkmaz, TOKİ tarafından yapılan binaların yıkılmayacağını çünkü tünel kalıp olarak yapıldığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli asrın felaketi karşısında devlet canla başla mücadele ediyor.

Başkan Erdoğan'ın diğer yaşanan felaketlerdeki gibi toplu konut operasyonlarıyla 10 ilde de 1 yıl içerisinde vatandaşların evlerini yapacaklarını açıklamasının ardından gözler afetin merkezindeki 10 ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yapılan TOKİ konutlarına çevrildi.

TOKİ'nin, 9 saat arayla önce 7,7, sonra 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde 133 bin 759 konut yaptığı öğrenildi.

Depreme dayanıklı radye temel üzerine kurulu konutlardan hiçbirinin asrın felaketinde yıkılmadığı ve kullanılamaz hale gelmediği tespit edildi.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl içerisinde deprem bölgesini yeniden inşa edecek TOKİ, şimdiye kadar ürettiği konutlarla son yılların en büyük depreminde olumlu sınav vermiş oldu.

Bakanlık, Valiliklere "TOKİ konutlarında oturan vatandaşların evlerine girebileceği" yazısını gönderdi.

Son yılların en büyük depremini yaşayan Türkiye, asrın felaketi karşısında yaraların sarılması için canla başla mücadele ediyor.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem sonrasında 1509 artçı depremle 6 bin 444 binanın çöktü ya da ağır hasar aldı.

Deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların yeniden yapılmasıyla ilgili "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz" diyerek TOKİ'yi işaret etti.

133 BİN 759 KONUT DEPREMİ YAŞADI

Sabah gazetesinin haberine göre; depremin hasar verdiği 10 ildeki TOKİ tarafından bu tarihe kadar kaç konut yapıldığını ve son durumunu araştırdı

TOKİ depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912.

Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut yaptı. 10 ilde 133 bin 759 konutun yanı sıra bu illerde, cami, okul ve güvenlik güçleri için birçok bina da inşa edildi.

TOKİ asrın felaketi karşısında başarılı bir sınav verdi. Hiçbiri yıkılmayan TOKİ binalarının hepsi oturabilir durumda kaldı. TOKİ'nin binaları depreme dayanıklı radye temel üzerine kurduğu öğrenildi.

TOKİ'nin deprem yaşayan şehirlerinden Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 il Valilik ve Kaymakamlıkları TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.