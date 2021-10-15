Herkes Kılıçdaroğlu'nun bildiklerini anlatmasını bekliyor

Başını CHP’nin çektiği ve yargının soruşturma başlattığı “siyasi cinayetler olabilir” iddialarını ortaya atan isimlere AK Parti’den “Savcıya bildiklerinizi anlatın” çağrısı geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iddiayı gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “bilgi sahibi” veya “ihbarcı” sıfatıyla beyanlarına başvurulabileceği belirtilirken, AK Partililer söz konusu isimlerin savcılığa gidip ifade vermesi gerektiğini belirtti.

PROVOKASYON PEŞİNDE DEĞİLSE

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun söylemiyle siyaseti ve toplumu germeyi, ülkede kaos iklimi oluşturmayı hedeflediğinin çok açık olduğunu kaydetti. Turan, şöyle konuştu: “Böyle ciddi bir iddiada bulunmak için bir bilgi sahibi olunması gerekiyor. Oysa emniyet de istihbarat da böyle bir bilgi olmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun varsa elinde bir belge, bir bilgi gidip savcılığa vermesi, tedbir aldırması gerekmez mi? Yok eğer, sinsi bir provokasyon peşindeyse de çıkıp özür dilemeli. Kılıçdaroğlu ‘kaygılıyım’ diyor. Kaygısını giderecek yer emniyettir, yargıdır. Buyursun gitsin. Kılıçdaroğlu, eğer yabancı kaynakların eline tutuşturduğu bilgilerle hareket ediyorsa, çıksın bunu da açıklasın. Türkiye, devletiyle milletiyle Kılıçdaroğlu’na sahip çıkacak kudrettedir.”

SAVCIYA GİT BİLGİ VER

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç da “Kılıçdaroğlu’nun ‘Siyasi suikastler olacak’ şeklindeki açıklaması Türkiye’de istikrar ve güven ortamını zedelemeye yönelik bir açıklamadır” dedi. Suni gündemlerle korku iklimi oluşturmak ve bundan siyasi çıkar elde etmek isteyenlere milletin fırsat vermeyeceğini dile getiren Tunç, “Bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı yerinde bir soruşturma başlatmıştır. Bu söylemi dillendiren siyasetçiler savcının davetine icabet ederek, adliyeye gidip bilgi vermelidirler” diye konuştu.

BİLDİĞİNİ ANLATMAZSA SUÇ İŞLER

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Ramazan Can ise “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayetler olabilir’ beyanı Ceza Muhakemesi Kanunu açısından ihbardır. Bu husus resen soruşturulmalı, Kılıçdaroğlu da dinlenilmelidir. Kılıçdaroğlu da bildiğini eksiksiz anlatmalıdır. Aksi halde suç işler” dedi.

ÇOK AĞIR BİR SİYASAL SUÇ

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise şöyle konuştu: “Siyasi cinayet bilhassa kamu görevlisini görevinden dolayı öldürmeye teşebbüs, ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren bir suç olduğu için bunu derhal, resen savcılar soruşturur. Bildiği bir husus varsa milletvekili dokunulmazlığı buna engel değil, hemen gitmeli. Eğer içten kaynaklı bir husussa savcılıkla, dış istihbaratla bir irtibatı var ve ordan bilgi aldıysa MİT’le paylaşmalıdır. Aksi halde böyle bir şey yoksa ortalığı karıştırmak, provokasyon yapmak, toplumun huzurunu bozmak için bunu yapıyor olur. Bu da çok ağır bir siyasal suçtur. “

İDDİASINI İSPATLA MÜKELLEF

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Kılıçdaroğlu’nun iddiasını ispatlamakla mükellef olduğunu belirterek, “Kamuoyunda Türkiye’yi güvensiz ve istikrarsız bir ülke gibi göstermeye çalışıp, AK Parti hükümetleri öncesi Türkiye’de olan faili meçhul cinayetler gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorsa siyaseten çok büyük bir kabahattir ve suçtur. İddiasını ispatlaması lazım. İspatlayamıyorsa siyaseten zaten tükenmişlerdir. Adliyeye ifade vermeye kesinlikle gitmelidir.”

‘Siyasi cinayet’ iddiası oy avcılığı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı’da, bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “siyasi cinayetler işlenebileceği” iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

“En kızdığımız rakiplerimiz bile olsun, Türkiye Değişim Partisi olarak hiç kimseye düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye Değişim Partisi, ‘siyasette silahlar gitmeli barış gelmeli’ diyen bir siyasi partidir. Biz ülkemizi, barışa barışa büyüteceğiz. Hiç kimse oy almak için, oy avcılığı için asla ve asla ‘siyasi cinayetler’ lafını dahi kullanmamalıdır. Bu, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü verici kelimelerdir. Bu kelimelerin konuşulması, bizi Türkiye Değişim Partisi olarak gerçekten üzer. Türkiye’nin ve dünyanın her noktasında silahlar gitmeli ve barış gelmeli. Siyaset kavgayla, dövüşle değil, sevgiyle yapılmalı."

Kaynak: Yeni Şafak / Osman Ozgan