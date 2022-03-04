Herkes bu videoyu konuşuyor: Necmettin Erbakan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yıl dönümünde yaptığı konuşmanın arkasına, Erbakan'ın efsane haline gelen sözlerinin eklendiği video paylaşım rekoru kırıyor.Merhum Erbakan'ın o konuşmasında, 'Bak bak bak, nasıl öz Türkçe konuşuyor görüyor musunuz? Ne kadar entelektüel adam bu ya? Bana bak numaracı CHP, adam mı aldatıyorsun sen' demişti.