Her yerde aranıyordu! Evinden "cephanelik" çıktı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Y.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Polisin evde yaptığı aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 570 gram kimyasal madde, 6 fünye, yaklaşık 10 metre fünye fitili, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 25 tabanca şarjörü, av bıçağı, fişek basma makinesi, çok sayıda fişek, üzerine vidaların çakılı olduğu sopa, 185 gram esrar ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek", "cinsel saldırı" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.