Her yerde aranan 'suç makinesi' gizli bölmede yakalandı

Ankara'da 2016'da Aslı Atay'ın öldürülmesi, 2017 yılında 2 ayrı olayda Keçiören'de Yücel Biçer ile Altındağ'da lüks bir otomobil içerisinde uzun namlulu otomatik silahlarla Bilal Comart ve Onur Şenaydınlar'ın öldürülmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenen Ahmet Altun'un yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Firari zanlının Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi Eflatun Sokağı'nda annesinin evinde saklandığı bilgisini alan ekipler harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen Cinayet Büro ekipleri, zanlının televizyonun arkasında bulunan bölmeye saklandığını tespit etti.

14 ayrı suçtan aranıyordu

Gözaltına alınan zanlı polise verdiği ilk ifadesinde, daha önce aynı cinayetler kapsamında polisin operasyonu ile yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri "Kırmızı" lakaplı Volkan Güven ile birlikte hareket ettiğini, işlenen cinayetlerin failleri arasında yer aldığını yine aynı grup ile çeşitli gasp ve yaralama olaylarında yer aldığını söyledi.

"Kasten öldürme", "gasp", "yaralama", "oto hırsızlığı" gibi 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.