Her gün yeni bir yalan! Cumhurbaşkanı Erdoğan suç durusunda bulundu

Cumhur İttifakı liderlerinin sağlıklarına yönelik sistematik bir şekilde yürütülen kara propaganda çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastanede tedavi gördüğü esnada “Kalbi kan pompalamıyor, beyni pıhtı attı’’ gibi yalan haberler yapanlar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

30 BİN TWİT ATILDI

Önceki gün öğle saatlerinde, Külliye’de düzenlenen 29 Ekim kabulü sırasında çekilen 2 saniyelik görüntüyle başlayan kara propaganda, akşam saatlerinde zirve yaptı. Twitter’dan “ölmüş” etiketiyle bot hesaplar üzerinden başlatılan kirli kampanyaya firari FETÖ’cülerin yanı sıra muhalifliği ile ön plana çıkan bazı gazeteciler de katıldı. Atılan binlerce twitle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vefat ettiği ya da ağır hasta olduğu yalanı yayıldı. Yurtiçi ve yurtdışından 30 binden fazla twit atıldı. Etiket 7 milyondan fazla kişiye ulaşırken yaklaşık 23 milyon görüntülenme aldı.

30 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı hakkında sosyal medyada başlatılan etikete ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada “Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiket) başlatıldığına rastlanmıştır. Bahse konu hashtag altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanısıra dezenformasyon ve manipülatif nitelikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

HEDEF KİTLE PİSİKOLOJİSİ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya yapılan psikolojik operasyona ilişkin Yeni Şafak’a konuştu. Yerlikaya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatta olmadığına dair dün gece sosyal medyada başlatılan etiket çalışmasını incelendiğimizde bot hesaplarla başlatılan bir etiket olduğu görülüyor. Bu tür çalışmalar belirli bir kitleyi psikolojik olarak etkileyip kırılgan hale getirmek için yapılır. Nitekim dünkü örnekte hedeflenen de kitle

üzerinde yaratılmak istenilen psikolojik kırılganlıktı. FETÖ terör örgütü geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı üzerinden sürekli olarak spekülasyonlar üretti, yaşanan etiket olayı bu spekülasyonların zirve noktasıdır” dedi.

Erdoğan’dan suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada “Recep Tayyip Erdoğan” ve “ölmüş” etiketleri altında hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter’da “Recep Tayyip Erdoğan” ve “ölmüş” başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, “Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.” denildi.

Müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun mesaisine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i kabul ederek başladı.Erdoğan güven mektubu sunan Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güven mektubu kabul töreninde gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

HİZMET YARIŞI DEVAM EDİYOR

“19 yıl içiresinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oydu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık.”

AFRİKA’NIN 52 ÜLKESİNİ DOLAŞTIM

Bu süreç içinde sadece Türkiye içinde değil, dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını devam ettirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika’nın, Latin Amerika olsun buralara defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor” diye konuştu.

BM binasının tam karşısında açılan Türkevi’nin üzerinde özellikle duran Erdoğan, “BM’nin tam karşısında Türkevi’ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız, oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak” şeklinde konuştu.

VATANDAŞIMIZIN DA KASASINA GİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunlardan daha güzel hizmet olur mu? Koronavirüs süresi içinde eğer bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz ne olurdu? Koronavirüs salgınının olduğu sürede bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık. Aynı şey enerjide. Şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Hele hele Karadeniz’de doğal gaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, buralardan doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Oradan o doğal gazı çıkardığımız anda sadece inşallah devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.”