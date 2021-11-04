banner38

Her gün yeni bir yalan! Cumhurbaşkanı Erdoğan suç durusunda bulundu

Sosyal medya provokatörlerinin son hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Başta FETÖ hesapları olmak üzere bütün Türkiye düşmanları, Erdoğan’ın hayatını kaybettiği yalanını yaymaya çalıştı.

Gündem 04.11.2021, 08:10 04.11.2021, 08:13
Her gün yeni bir yalan! Cumhurbaşkanı Erdoğan suç durusunda bulundu

Cumhur İttifakı liderlerinin sağlıklarına yönelik sistematik bir şekilde yürütülen kara propaganda çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hastanede tedavi gördüğü esnada “Kalbi kan pompalamıyor, beyni pıhtı attı’’ gibi yalan haberler yapanlar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

30 BİN TWİT ATILDI

Önceki gün öğle saatlerinde, Külliye’de düzenlenen 29 Ekim kabulü sırasında çekilen 2 saniyelik görüntüyle başlayan kara propaganda, akşam saatlerinde zirve yaptı. Twitter’dan “ölmüş” etiketiyle bot hesaplar üzerinden başlatılan kirli kampanyaya firari FETÖ’cülerin yanı sıra muhalifliği ile ön plana çıkan bazı gazeteciler de katıldı. Atılan binlerce twitle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vefat ettiği ya da ağır hasta olduğu yalanı yayıldı. Yurtiçi ve yurtdışından 30 binden fazla twit atıldı. Etiket 7 milyondan fazla kişiye ulaşırken yaklaşık 23 milyon görüntülenme aldı.

30 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı hakkında sosyal medyada başlatılan etikete ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada “Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş hashtagi (etiket) başlatıldığına rastlanmıştır. Bahse konu hashtag altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanısıra dezenformasyon ve manipülatif nitelikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.

HEDEF KİTLE PİSİKOLOJİSİ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya yapılan psikolojik operasyona ilişkin Yeni Şafak’a konuştu. Yerlikaya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatta olmadığına dair dün gece sosyal medyada başlatılan etiket çalışmasını incelendiğimizde bot hesaplarla başlatılan bir etiket olduğu görülüyor. Bu tür çalışmalar belirli bir kitleyi psikolojik olarak etkileyip kırılgan hale getirmek için yapılır. Nitekim dünkü örnekte hedeflenen de kitle

üzerinde yaratılmak istenilen psikolojik kırılganlıktı. FETÖ terör örgütü geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı üzerinden sürekli olarak spekülasyonlar üretti, yaşanan etiket olayı bu spekülasyonların zirve noktasıdır” dedi.

Erdoğan’dan suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada “Recep Tayyip Erdoğan” ve “ölmüş” etiketleri altında hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter’da “Recep Tayyip Erdoğan” ve “ölmüş” başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, “Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur.” denildi.

Müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun mesaisine Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i kabul ederek başladı.Erdoğan güven mektubu sunan Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güven mektubu kabul töreninde gazetecilerin sorularına cevap verdi. Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

HİZMET YARIŞI DEVAM EDİYOR

“19 yıl içiresinde hamdolsun milletimizin teveccühü ile bugünlere geldik. Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oydu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık.”

AFRİKA’NIN 52 ÜLKESİNİ DOLAŞTIM

Bu süreç içinde sadece Türkiye içinde değil, dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışını devam ettirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika’nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika’nın, Latin Amerika olsun buralara defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor” diye konuştu.

BM binasının tam karşısında açılan Türkevi’nin üzerinde özellikle duran Erdoğan, “BM’nin tam karşısında Türkevi’ni 4,5 yılda bitirmiş olmamız, oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok bizden sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak” şeklinde konuştu.

VATANDAŞIMIZIN DA KASASINA GİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunlardan daha güzel hizmet olur mu? Koronavirüs süresi içinde eğer bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz ne olurdu? Koronavirüs salgınının olduğu sürede bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık. Aynı şey enerjide. Şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Hele hele Karadeniz’de doğal gaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, buralardan doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Oradan o doğal gazı çıkardığımız anda sadece inşallah devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.”

#mhp
Yorumlar (0)
banner35
15
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6