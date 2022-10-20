"Hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımıza güvence olacak"

Adalet Bakanı Bozdağ Anayasa değişikline ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, "Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler" diye konuştu.