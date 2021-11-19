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Helikopter kazasından yaralı kurtulan pilot hakkında 6 yıl hapis talebi

İş insanı Halil İbrahim Ünver'in hayatını kaybettiği Bostancı Sahili'ndeki helikopter kazasına ilişkin yaralı kurtulan pilot İsmet Özgür hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dosya hazırlandı.

Gündem 19.11.2021, 14:35
Helikopter kazasından yaralı kurtulan pilot hakkında 6 yıl hapis talebi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Eylül 2018'de Bostancı sahilinde düşen ve Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği, pilot İsmet Özgür'ün yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Olay günü iş insanı Ünver'e ait "TC-HYU" kuyruk numaralı helikopterin saat 16.35'de Kartal Mermerler Helipad'ten havalanarak Büyükçekmece Gölmalikaneleri'ne hareket halindeyken bilinmeyen bir sebeple Bostancı önlerinde denize düştüğü aktarılan iddianamede, Bostancı Şehir Hatları Feribot İskelesi'nden Adalar istikametinde seyir halindeki vapurdakiler tarafından pilot Özgür'ün bilinci açık, Ünver'in ise bilinci kapalı bir şekilde gemiye alındığı kaydedildi.

Vapurun tekrar Bostancı İskelesi'ne dönerek bu kişileri 112 Acil ekiplerine teslim ettiği belirtilen iddianamede, iş insanı Ünver'in sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada vapurun kaptanı S.Y'nin tanık olarak beyanın alındığına yer verilen iddianamede, S.Y'nin beyanında, helikopter kazasının yaşandığını öğrendikten sonra rotasını olay yerine doğru kırdığını söyledi.

Suda gördükleri iki kişiyi teknede bulunanların yardımıyla gemi güvertesine çıkardıklarını, o esnada doktor olduğunu söyleyen bir yolcunun kazazedelere müdahale ettiğini anlatan S.Y, bu kişileri iskeleye götürerek ambulansa teslim ettiğini kaydetti.

Dosya kapsamında beyanı alınan iş insanı Ünver'in kızı Selin Ayla Ünver de kazanın nasıl meydana geldiği hakkında bilgisinin olmadığını, bununla ilgili kimseden davacı ya da şikayetçi olmadığını belirtti.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İsmet Özgür, 34 yıldır pilot olduğunu, 8 yıldır Ünver Holding bünyesinde çalıştığını, Yunanistan'dan alınan 2007 model helikopterin satın alındıktan sonra tüm bakımlarının yapılarak ve gerekli izinlerin ardından kullanılmaya başlandığını aktardı.

Özgür, bu helikopterle kazanın olduğu tarihe kadar yaklaşık 54 saatlik uçuş yaptığını, kaza tarihinden yaklaşık 20 gün önce motor sisteminde oluşan küçük bir arızanın giderildiğini dile getirerek, tüm bu bakım ve onarımların tamamı yetkili bakım merkezi tarafından yapıldığını aktardı.

Olay günü kalkıştan 7-8 dakika sonra, 225 metre yükseklikte ve seyir halinde normal rotasında giderken daha önce hiç duymadığı bir ses duyduğunu öne süren Özgür, "Ben 34 yıllık pilotum. Daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım. Motordan veya palden gelip gelmediğini bilmiyorum. Daha önce kullandığım helikopterlere yıldırım çarpmamıştı. Çarpma olup olmadığını bu yüzden değerlendiremiyorum. Helikopterin göstergelerinde herhangi bir farklılık, arıza yoktu. Bu sesle birlikte helikopter aniden irtifa kaybetmeye başladı ve denize çakıldık." ifadelerini kullandı.

İddianamede, olaya ilişkin bilirkişi inceleme raporuna da yer verildi. Ulaşım Emniyeti İnceleme Grubu tarafından hava aracı enkazı ve motorlarının incelenmesinde motor durmasına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarılan raporda, meteorolojik bulgularda herhangi bir yıldırım çarpmasının meydana gelmediği kaydedildi.

Pilot ile yapılan karşılıklı görüşme ve görüntü kayıtları incelenmesi sonucu görüşün düşük olduğunun değerlendirildiği raporda, kayıtların da bu hususu desteklediği vurgulandı.

Raporda, "Durumsal farkındalığın kaybedilmesi neticesinde, su üzerindeki konumun tam tespit edilemeyip kazanın insan faktörüne bağlı meydana geldiği, meteorolojik faktörlerin kaza oluşumuna yan faktör olduğu, ayrıca yetki süresi geçmiş 'Hususi Pilot Lisansı' ile kaptan koltuğunda uçan yolcunun şirket ve hava aracının sahibi olması nedeni ile idari hususların da kazaya yan faktör olduğu düşünüldüğü" görüşüne yer verildi.

İddianamede, bu kapsamda sanık İsmet Özgür hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.kaz

#halil ibrahim ünver #helikopter #kaza #6 yıl hapis
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