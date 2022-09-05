Helikopter kazasında 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterin sert inişi nedeniyle 1 asker şehit oldu.
Gündem 05.09.2022, 14:25
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterin sert inişi nedeniyle bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB'nin paylaşımı:
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur.
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