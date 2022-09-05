Helikopter kazasında 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterin sert inişi nedeniyle bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'nin paylaşımı:

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur.