Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla helikopter destekli operasyon düzenlendi.
Gündem 02.02.2022, 07:09
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere şafak operasyonu yaptı.
Havadan desteklenen özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, birçok şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Ekiplerin adreslerdeki arama çalışmaları devam ediyor.
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