HDP’ye yönelik kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'nin, kapatma davasında ön savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sunmasıyla, dava sürecinde usule yönelik işlemler tamamlandı. Bundan sonra esasa ilişkin görüşler alınacak.

Yüksek Mahkeme, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra HDP'nin ön savunmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderecek. Başsavcı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü hazırlayarak Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra AYM tarafından belirlenecek tarihlerde Başsavcı sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Sonraki aşamada, davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, yüksek mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

3'te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek

Davayı 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek.

İki farklı karar verilebilir

AYM dava konusu fiillerin ağırlığına göre iki farklı karar verebilir. HDP temelli kapatılabilir ya da kapatmak yerine, partiye sağlanan hazine yardımının tamamı ya da bir kısmı kesilebilir.

Eğer, Yüksek Mahkeme HDP'nin kapatılması yönünde karar verirse, iddianamede adı geçen 471 HDP'li yönetici ve milletvekiline 5 yıl siyasi faaliyette bulunma yasağı getirilecek.

Kaynak : TRT