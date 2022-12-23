HDP'li Semra Güzel ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine dair karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Gündem 23.12.2022, 07:16 23.12.2022, 16:14
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2022 yılında 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa'nın 84. ve İçtüzüğün 138. maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, TBMM Genel Kurulu'nun 22 Aralık 2022 tarihli 43. birleşiminde kabul edilmiştir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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