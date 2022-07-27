HDP'li Beştaş CHP tarafından toplantıya çağrılmayınca sitem etti
Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Gerçekleşecek olan toplantıya HDP davet edilmedi. Bunun üzerine HDP Vekili Meral Danış Beştaş sitem etti. Beştaş, ittifak ortaklarının 'siyasi nezaket kurallarına' uygun davranmadığını belirtti.
HDP Vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik sorunların görüşülmesi amacıyla Meclis'i 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Beştaş, Genel Kurul'a katılmayacaklarını söyledi.
CHP GİZLİ ORTAĞINI ÜZDÜ
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşlerinin net olduğunu söyleyen Beştaş, "Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu. Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi." diyerek kırgınlığını dile getirdi.
'NEZAKET KURALINA UYGUN DAVRANILMIYOR'
Gerçekleşecek olan toplantıya davet edilmediğini söyleyen Beştaş, "Bunu görüşme şansımız da olmadı. Biz; CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız." dedi.
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