HDP'li Beştaş CHP tarafından toplantıya çağrılmayınca sitem etti

HDP Vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik sorunların görüşülmesi amacıyla Meclis'i 1 Ağustos'ta toplantıya çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Beştaş, Genel Kurul'a katılmayacaklarını söyledi.

CHP GİZLİ ORTAĞINI ÜZDÜ

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşlerinin net olduğunu söyleyen Beştaş, "Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu. Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi." diyerek kırgınlığını dile getirdi.

'NEZAKET KURALINA UYGUN DAVRANILMIYOR'

Gerçekleşecek olan toplantıya davet edilmediğini söyleyen Beştaş, "Bunu görüşme şansımız da olmadı. Biz; CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız." dedi.